Wir freuen uns auf die Lange Einkaufsnacht! .

Nehmen Sie sich am 8. Juni 2018 Zeit und genießen Sie einen ganzen Tag pures Einkaufsvergnügen für Jung & Alt! An diesem Tag warten sensationelle Aktionen, satte Rabatte, tolle Gewinne und jede Menge Spiel & Spaß auf Sie. Völlig entspannt und stressfrei können Sie durch die Geschäfte bummeln, sich von den neuesten Trends für den Sommer inspirieren lassen und den ein oder anderen Sommerlook shoppen, denn alle Shops haben am 8. Juni bis 22:00 Uhr für Sie geöffnet!