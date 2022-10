Alles ist hier an seinem Platz

Selten benutztes Kochgeschirr, sperriges Lagergut, Putzutensilien, Reinigungsmittel bis hin zur Waschmaschine und zum Wäschetrockner – alles findet hier seinen Platz. „Die Möglichkeiten zur Gestaltung moderner Wirtschaftsräume sind äußerst vielseitig“, betont Ing. Andreas Hager, der viele smarte Konzepte in seinem Programm hat.

Kluge Verbauten, die Waschmaschine, Bügelbrett und Co. verstecken, sind heute schön gestaltet, in fast allen Formen und Farben zu haben, lassen sich auf den Millimeter genau anpassen und erleichtern so die Hausarbeit.

Tischlermeister Ing. Andreas Hager plant Ihren Wirtschafts- oder Stauraum bis in alle praktischen Details. Foto: Tischlerei Hager

Waschmaschine und Wäschetrockner werden im modernen Wirtschaftsraum erhöht positioniert, was das Be- und Entladen der Wäsche um vieles erleichtert. Großvolumige Spezialeinsätze und Systemkörbe ermöglichen außerdem das Vorsortieren der Schmutzwäsche beziehungsweise das Einsortieren von häufig benutzter, frischer Küchenwäsche, wie Geschirrtücher, Topflappen oder Tischtücher.

Moderne Wirtschaftsräume bieten auf Wunsch auch Platz für Vorräte. Leichtgängige Spezialauszüge erleichtern den Zugriff auf Getränkekisten und Ähnliches. Das ist praktisch und schont den Rücken. So lassen sich ergonomische Lösungen mit wundersamen Platzmöglichkeiten ideal verbinden.

