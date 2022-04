Kleinkind-Gruppen geben Wurzeln für eine chancenreiche Zukunft

In TLI Pedagogics® werden die ersten Jahre des Lebens als entscheidend für viele zukünftigen Entwicklungsschritte angesehen und daher besonders achtsam begleitet. Die Entwicklung im Kleinkindalter ist Grundstein für die Entwicklung des kompetenten Kindes und Menschen. Der Fokus liegt daher auf den entwicklungssensitiven Rahmenbedingungen zur Entfaltung des einzigartigen Potenzials in jedem Kind.

Grundstein für die kindliche Entwicklung wird gelegt

Marion Hopfgartner, Geschäftsführerin der TLI Pedagogics Bildung GmbH, gibt hierzu folgende Tipps: „Die ersten fünf Lebensjahre sind prägend für die körperliche, geistige und psychische Entwicklung eines Menschen. Sie schaffen ein Fundament, auf dem die Zukunft des kleinen Menschen aufbaut. Hier werden Wurzeln gelegt und die ersten Erinnerungsspuren sowie Glaubenssätze für die Betrachtung der zukünftigen Lebenswelt gelegt. Wichtig sind gute und sichere Bindungen, die Kinder durch die Herausforderungen in einer Gruppe gut begleiten können.

Marion Hopfgartner, Geschäftsführerin TLI Pedagogics. Foto: TLI Pedagogics Bildung GmbH

Da sie in die Welt des Entdeckens eintauchen, braucht es weiters vor allem Sinneserfahrungen, die nachhaltig und tiefgehende Erinnerungsspuren für das zukünftige Forschen bieten. Auch die Entwicklung der einzelnen Bewegungsabläufe soll ausreichend Platz und Zeit finden. Nicht nur gesunde, sondern auch vielfältige Ernährung hilft dem Kind seine körperliche Stärke zu entwickeln.“

Schon die Wiener Krippenforschung unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Wilfried Datler (Dekan Leiter des. Arbeitsbereichs Psychoanalytische Pädagogik), hat gezeigt, dass durch die qualitativ-hochwertigen Rahmenbedingungen und einem hohen Betreuungsschlüssel, möglicher Stress, Ängste und Unsicherheit bei Kleinkindern in der Fremdbetreuung entfernt.

Auch Marion Hopfgartner hat diese und andere Beobachtungen in ihr pädagogisches Konzept eingebunden. In den TLI Kleinkind-Gruppen sind das körperliche, psychische und kognitive Wohlbefinden jedes jungen Kindes großgeschrieben. Die TLI Pedagogics® orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und bietet entwicklungssensitive Begleitung.

Spiellandschaften sowie Ruhe- und Sinneszonen

Sollen wir die TLI Kleinkind-Gruppen in kurzen Worten beschreiben, so sprechen wir von Spiellandschaften zum lebensnahen Entwickeln, einem großen Naturgarten zum Erfahrungen sammeln, einer Ruhe- und Sinneslandschaft zum Zurückziehen und sensorischem Lernen, einer Bewegungslandschaft optimal auf die Entwicklung einzelner Bewegungsabläufe der Kleinkinder ausgerichtet, dem Einsatz von Naturmaterialien zur Nachhaltigkeit und Gesundheitsförderung, deutscher und englischer Sprache ganztags im Gruppenalltag, einem biologischen und vielfältigen Ernährungsangebot und einem pädagogischen Konzept, dass die Einzigartigkeit jedes Kindes erlaubt.“ Was wünschen Sie noch?

In den TLI Kleinkind-Gruppen wird gemeinsam, von Eltern und Pädagog:innen, der Grundstein für kindliche Entwicklung gelegt! Gerade in den ersten Lebensjahren brauchen Kinder Erwachsene, die sie liebevoll und achtsam begleiten, ihre Bedürfnisse wahrnehmen und eine entwicklungssensitive Umgebung zur Verfügung stellen. Zeit spielt in den TLI Kleinkind-Gruppen keine Rolle. Jedes Kind darf sich seine Zeit nehmen und nach seinem Rhythmus wachsen. Das pädagogische Modell beinhaltet die TLI Pedagogics® und orientiert sich somit an den Bedürfnissen der jungen Kinder, die begleitet werden.

Flexible Betreuungsmodelle für die Bedürfnisse der Eltern

Auch die Bedürfnisse der Eltern dürfen nicht zu kurz kommen. Die flexiblen Rahmenbedingungen wurden für Mütter und Väter geschaffen, die sich entscheiden nach einer kurzen Karenzpause in das Berufsleben zurückzukehren. So bieten wir 2-Tages und 3-Tagesbetreuung.

TLI Pedagogics® schafft beste Rahmenbedingungen zur Entfaltung des einzigartigen Potenzials in jedem Kind. Foto: TLI Pedagogics Bildung GmbH

„Mütter und Väter schätzen die Möglichkeit eines Teilzeitmodells und wissen ihre Kinder in den besten Händen,“ informiert Hopfgartner weiter. Neben den 2-Tages, 3-Tages und 5-Tagesbetreuungsmodellen können Eltern auch die Betreuungszeiten bis 13:00 oder 15:00 und 17:30 Uhr flexibel auswählen und je nach Berufstätigkeit eine Verlängerung bis 19:00 Uhr im 2- und 3-Tagesmodell anfragen.

Dabei gibt es ein Kontingent von Plätzen für jedes Modell. Einsteigen ist jederzeit möglich, solange ein Platz verfügbar ist.

