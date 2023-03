TLI Kleinkindgruppen bieten beste Kleinkindbetreuung in der Region

Wir gehen auf die Bedürfnisse der Kinder ein und begleiten sie durch den Spielalltag, denn spielen ist lernen und lernen braucht das Spiel. Durch den täglichen Gebrauch von Deutsch und Englisch in der Gruppe entwickeln sich diese Sprachen bei den Kindern als natürliche Sprachen und müssen zu einem späteren Zeitpunkt nicht schulisch erlernt werden. Deshalb bieten wir schon ab dem 1. bis zum 6. Lebensjahr beide Sprachen als Erstsprachen in den Gruppen an. Spielend lernen ist die beste Art, um die im Kind schlummernden Fähigkeiten zu wecken und die Potenzialentfaltung zu erlauben.

In unseren TLI Kleinkind-Gruppen ist der Naturgarten ein wichtiger Teil. So bieten wir den Kindern jederzeit die Möglichkeit raus in die Natur und in den Garten zu gehen, um zu erleben und zu erkunden sowie den Wunsch nach Bewegung auszuleben. Für jene, die Indoor Bewegung bevorzugen, bietet unsere TLI Bewegungslandschaft aus Holz ausreichend Platz.

Auch Sinnesspiele sind ein wichtiger Bestandteil unsers pädagogischen Konzepts. Dabei dürfen die Kinder wühlen, schmieren, graben und alles, was schmutzig ist und Spass macht.

Wir sorgen für eine gesunde Ernährung mit vollwertigen Lebensmitteln. Diese können sowohl biologisch als auch regional sein. Alles wird frisch gekocht und gegessen, sodass die Kleinen sich gesund und zufrieden entfalten können. Durch unsere kindbewussten Räumlichkeiten entsteht eine Wohlfühlatmosphäre, in der sich Kleinkinder wohlfühlen und auch jederzeit entspannen und zurückziehen können, wenn sie müde sind.

Unsere Standorte derzeit sind in Wiener Neustadt, Langenlebarn/Tulln und Purkersdorf.

Finden Sie mehr Informationen auf unserer Website: www.de.tli-pedagogics.com