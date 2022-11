NÖ-Genussbrot und NÖ-Genusstorte: Lehrlinge nehmen an Wettbewerb teil

Das schöne und traditionelle Bäckerhandwerk fasziniert auch heute noch junge Menschen. Die Ausbildung dauert drei Jahre und erfolgt in Österreich als duale Ausbildung im Lehrbetrieb und in der Berufsschule. Sofern sich die Jugendlichen für eine Doppellehre Bäcker und Konditor entscheiden, dauert die Ausbildung insgesamt vier Jahre.

Im ebenfalls sehr geschätzten Konditorhandwerk gibt es verschiedene Lehrberufe: Konditorei (Zuckerbäckerei), Chocolatier/Chocolatière sowie Lebzelter und Wachszieher. Die Ausbildungszeit beträgt drei bzw. zwei Jahre und wird mit der Lehrabschlussprüfung abgeschlossen. Die Ausbildung erfolgt wie bei den Bäckern im Lehrbetrieb und in der Berufsschule.

Desiree, Lehrmädchen der Bäckerei Kasses in Thaya. Foto: Bäckerei Kasses

Auch für Lehrlinge ist der Wettbewerb um das NÖ-Genussbrot und die NÖ-Genusstorte attraktiv, wie die 16-jährige Desirée bestätigt. „Ich mache da mit, weil ich meine Kreativität und Liebe zum Backen raus lassen kann“. Konditorlehrling Johanna Eichler betont: „Ich bin stolz darauf, am Rezept für die NÖ-Genusstorte mitarbeiten zu dürfen. Toll, dass es in Niederösterreich einen Wettbewerb gibt, der unser schönes Handwerk vor den Vorhang holt“. Die Landesinnungsmeister Mag. Thomas Hagmann und Klaus Kirchdorfer schätzen diese positive Einstellung sehr: „Uns freut ganz besonders die Begeisterung und das Engagement, das unsere Lehrlinge im Rahmen des Wettbewerbes an den Tag legen. Dies lässt uns hoffnungsvoll in eine Zukunft blicken, in der unser wunderschönes Handwerk auch weiterhin die Bedeutung und Wertschätzung erfährt, die es verdient.“

Die Landesinnungsmeister freuen sich auf einen hochwertigen Wettbewerb. „Wir rufen wiederholt dazu auf, gemeinsam kreativ zu werden und das Beste aus unseren Backstuben herauszuholen. Mit dem NÖ-Genussbrot und der NÖ-Genusstorte werden neue Produkte geschaffen, die uns und unsere Leistungen unverwechselbar kommunizieren. Unsere Kunden sollen es in unseren Bäckereien und Konditoreien kaufen können. Wir freuen uns darauf, viele spannende und kreative Rezepte unserer Kolleginnen und Kollegen anzubieten“, erklären Klaus Kirchdorfer und Mag. Thomas Hagmann.