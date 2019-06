Am 30 Juni 2019 von10 bis 18 Uhr findet im Erlebnispark Gänerndorf, bereits das achte Mal, das beliebte Familienfest statt.

Auf was können sich Gäste freuen? Ab 11 Uhr startet das Eskimo Stationenspiel mit netten Preisen. Bei einer Wasserballon „Schlacht“ können sich Kids und Eltern heiße Köpfe abkühlen. Das Kinder-Eltern Stationen-Spiel mit Rätselrally findet sicher wieder regen Zulauf. Für die Kleinen steht eine Luftburg bereit. Und natürlich ist auch für Essen und Trinken bestens gesorgt.

Ob Action in unserem Klettergarten, 3 D Bogenschießen Parcours oder in unserem virtuellen Raum, in unserem naturbelassenen Park findest du genau das richtige Angebot. Familien mit Kindern unter drei Jahren und darüber, Jugendliche, Erwachsene und Oma und Opa, bei uns ist für alles etwas dabei. Der Freizeitpark wo alles an einem Ort ist.

Aktivitäten: Waldklettergarten | Lasertag | Bogensafari | Slackline | Abenteuer Spielplatz | Streichelzoo | Ponyreiten | Kinder Go- Kart | Gummistiefel-Golf | Disc-Golf | Trampolin | Lama Trekking

Erlebnispark Gänserndorf

Siebenbrunnerstr. 55

A-2230 Gänserndorf

02282/799 88

www.erlebnispark-gaenserndorf.at