Manch einer kennt das Phänomen: DieDruckerpatronen wird leer und man will sich eine neue kaufen. Dabei ärgert man sich, dass die neue Patrone fast genauso viel kostet wie die Anschaffung des Druckers!

Genauso ist es Petra Kemptner und ihrem Mann Franz bereits vor über 20 Jahren ergangen. Aus der damaligen Anschaffung einer Recycling-Kartusche wurde in einer kleinen Wohnung in Dürnstein eine Geschäftsidee geboren: mehrfach verwendbare Druckerpatronen zu erschwinglichen Preisen. Heute ist Toner & Co mit seinem Angebot, das weit mehr als Recycling-Druckerpatronen beinhaltet, bereits eine feste Institution geworden.

Neues Verkaufsgeschäft

Sieht man das im Vorjahr errichtete Geschäft in Mautern, kann man sich die Anfangszeiten kaum ausmalen. "Das erste Lager war der Platz unterm Esstisch in der Wohnung, die Zustellung per Paketdienst erfolgte übers Fenster", lacht Petra Kemptner, die heute über 20.000 Artikel vor Ort und im eigenen Webshop anbietet. Gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen berät sie im Verkausfsgeschäft die Kunden zu allen Angeboten aus den Bereichen Büro, Schule und Facility Management. Von individuell gestalteten Stempeln über Schreibutensilien, Papier und Schultaschen bis zu Bonrollen für Kassendrucker oder sogar Toilettenpapier - die Auswahl ist riesig. Besonders vor dem Schulbeginn ist das Team gefordert, wenn Schullisten zu packen sind oder Schultaschenpartys veranstaltet werden.

Das Hauptgeschäft bleiben aber nach wir vor Druckertinte und -toner. Im großen Lager stapeln sich Druckerpatronen, die großteils in Österreich produziert werden und wiederverwendbar sind. "Das Gehäuse kann man mehrfach nutzen. Wie bei einem Auto werden nur die Verschleißteile gewechselt", erläutert Franz Kemptner. Mit diesen Recycling-Produkten beliefert Toner & Co Unternehmen und Privatpersonen in ganz Österreich.

