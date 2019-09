Mosser Holzindustrie "Tag der offenen Tür" am 21.09.19 .

Mosser öffnet am Samstag, den 21. September 2019 von 8:30 bis 13:00 Uhr seine Türen im Sägewerk Wolfpassing und präsentiert sich als innovatives Unternehmen und Top-Arbeitgeber in der Region. Am Programm stehen geführte Betriebsbesichtigungen durch das hochmoderne Sägewerk! Über berufliche Möglichkeiten bei Mosser können sich die Besucher beim Job-Point informieren. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt und auf die kleinen Gäste wartet eine Hüpfburg! Abgerundet wird der Besuch durch ein Erinnerungsfoto aus der Fotobox.