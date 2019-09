Mosser Holzindustrie - Tag der offenen Tür am 21.9. .

Mosser Holzindustrie GmbH öffnet am 21. September von 8.30 – 13.00 Uhr in Wolfpassing die Türen und präsentiert sich als innovatives Unternehmen und als Top-Arbeitgeber in der Region. Am Programm stehen Betriebsführungen durch den hochmodernen Sägewerksbetrieb. Auf die Besucher wartet eine Fotobox, sowie Verpflegung vor Ort. Auch die kleinen Gäste können sich auf die Hüpfburg vergnügen.