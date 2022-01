Starke Stimmen für die Lehre

Die Zahl der Lehranfänger in Niederösterreich steigt – so wie auch die Anzahl der Lehrbetriebe. Ein Trend, der auch Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, zuversichtlich stimmt. „Fachkräfte werden quer durch alle Branchen und in allen Regionen gesucht.

Die Lehrlinge bekommen eine krisenfeste Top-Ausbildung, die alle Chancen eröffnet“, betont Ecker und ergänzt: „Wenn es uns gelingt, Jugendliche und besonders auch ihre Eltern von den Vorzügen unserer weltweit einzigartigen dualen Ausbildung zu überzeugen, werden sich noch mehr junge Menschen für eine Lehre entscheiden.“ Was für eine Lehre spricht erzählen vier junge Niederösterreicher im Interview.

Laila Gruber, Elektrotechnik.



Foto: Tyco Electronics Austria GmbH

Laila Gruber, Elektrotechnik bei Tyco Electronics Austria GmbH in Waidhofen/Thaya: „Für mich war nach der Matura klar, dass ich einen Beruf im technischen Bereich ausüben möchte. Mathematik, Physik und Informatik waren immer meine Lieblingsfächer“, erklärt Laila Gruber und fährt fort: „Technologie, Konstruktion und Logik sind Bereiche, die mich faszinieren.“ Sollte alles klappen, startet Gruber mit Beginn des Wintersemesters 22/23 mit dem Studium Smart Engineering an der FH St. Pölten. „Nach meiner Ausbildung möchte ich die industrielle Produktion der Zukunft mitentwickeln“, gibt sie die Richtung vor.

Hannah Mayr, Fliesenlegerin, Hafnerin.



Foto: Köhler & Winter Fliesen

Hannah Mayr, Hafnerin und Fliesenlegerin bei Köhler & Winter Fliesen in Schrems: „Ich hab‘ immer leicht und schnell gelernt. Deshalb haben mir nach der mit Auszeichnung bestandenen Matura alle zu einem Studium geraten“, erzählt Hannah Mayr. Eine Lehre hatte sie damals nicht wirklich „am Schirm.“ Doch bei Umbauarbeiten zu Hause kam sie auf den Geschmack. Nach diversen Praktika in verschiedenen Bereichen wusste sie, dass für sie nur eine gute, bodenständige Ausbildung mit direktem Praxisbezug in Frage kommt. „Der Meister wurde in den letzten Jahren extrem aufgewertet und Fachkräfte sind gefragter denn je“, erklärt Mayr. „Diese Berufe verbinden alle meine Interessen: Handwerk, Mathe und Kreativität.“ Nachdem Mayr die Doppellehre in drei Jahren (verkürzte Lehrzeit) mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, machte sie die Unternehmerprüfung. Als nächstes steht die Meisterprüfung an – in beiden Berufen.

Lukas Christopher, Fahrradmechatronik.





Foto: Bikepirat

Lukas Christopher, Fahrradmechatronik bei Bikepirat in Grafenwörth: „Das ist genau mein Ding“, schwärmt Lukas Christopher, und greift zum Manometer, um den Luftdruck des Fahrrads zu messen, das aufgebockt vor ihm steht. „Ich mag die Kombination aus Sport und Technik, die Verbindung von handwerklichem und technischem Geschick.“ Die Fahrradbranche boomt. So wurde 2019 der Lehrberuf des Fahrradmechatronikers geschaffen. „Rad fahren ist eine meiner großen Leidenschaften. Deshalb wollte ich auch einen Beruf erlernen, der damit zu tun hat“. Vor allem die Herausforderungen beim Reparieren taugen Christopher, der Lehre mit Matura macht. „Ich würde nach der Lehre gern im Betrieb bleiben. Klima und Arbeit sind super und meine Ausbilder trauen mir viel zu und lassen mich selbstständig arbeiten. Infos: wko.at/noe/

fahrradmechatronik

Christoph Neuwirth, Elektrotechnik.



Foto: Baumit GmbH

Christoph Neuwirth, Elektrotechnik bei der Baumit GmbH in Wopfing: „Nach Abschluss der AHS wusste ich nicht wirklich, was ich mit mir anfangen soll. Ich wollte arbeiten, aber auch studieren.“ Da erfuhr der junge Niederösterreicher vom Modell „Lehre und Studium“ - initiiert von der Wirtschaftskammer NÖ – und startete im September 2020, als erster Lehrling in NÖ, mit dieser zukunftsträchtigen Ausbildung. „Ich habe schon einiges ausprobiert und endlich das Richtige für mich gefunden“, betont Neuwirth. Auch wenn Einstieg nicht leicht war und die Ausbildung fordernd ist, „ich bin drangeblieben, weil ich weiß, dass es sich auf jeden Fall auszahlt. Mit diesem Modell kann ich das Maximum aus beiden Welten herausholen – aus der Theorie und der Praxis.“

Infos: https://www.lehre-respekt.at/artikel/lehre-studium