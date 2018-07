Es ist wieder soweit - Aspang, Niederösterreich, ist am 25. und 26. August 2018 der Mittelpunkt für das böhmisch-mährische Blasmusikfestival „Böhmischer Kirtag“.

Die Gemeinde Aspang Markt liegt in 500 m Seehöhe, direkt im Herzen des Wechselgebietes, in der geographischen Mitte zwischen der Bundeshauptstadt Wien und der Landeshauptstadt Graz. Aspang ist uraltes Siedlungsgebiet, schon zur Römerzeit am Weg in den Süden gelegen. Aspang ist heute über die Südautobahn A2 - E59 verkehrstechnisch leicht erreichbar.

zVg Böhmischer Kirtag

Aufgrund der vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten stellt Aspang Markt den wirtschaftlichen aber auch den kulturellen Mittelpunkt des Wechselgebietes dar. Schön restaurierte Bürgerhäuser prägen den großflächigen Hauptplatz mit dem Kaiser Franz Josef-Jubiläumsbrunnen. Das ausgeprägte Vereinsleben macht Aspang Markt zu einer lebens- und liebenswerten Gemeinde.

Das böhmisch-mährische Blasmusikfestival, bekannt als „Böhmischer Kirtag“ ist bereits seit Jahren ein Fixpunkt in der Blasmusikszene und hat sich zu einem internationalen Treffen für alle Freunde dieser Musikrichtung entwickelt und ist ein beliebtes Ziel für Vereinsausflüge von sehr vielen Blasmusikkapellen geworden. Diese Veranstaltung hat den Bekanntheitsgrad der Regionen „Wechselgebiet“ und „Bucklige Welt“ weit über die Grenzen Niederösterreichs hinaus gesteigert und ist ein wesentlicher Werbeträger für diese Regionen geworden.

Seit 1992 im Trend

Der „Böhmische Kirtag“ wurde erstmals 1992 veranstaltet und ist auf eine Idee von Hans Makos zurückzuführen, welcher noch heute für die musikalische Organisation der Toporchester zuständig ist. Hans Makos hat mit seiner „Blaskapelle Makos“ und seinem persönlichen Engagement einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der böhmisch-mährischen Blasmusik in Österreich ausgeübt. So entstanden zahlreiche Formationen, welche die „Blaskapelle Makos“ in ihren Anfängen als Vorbild hatten und sich bei ihr musikalisch inspirieren ließen. Hans Makos stellt durch sein Tun einen bedeutenden und aktiven Förderer und Propagator der böhmisch-mährischen Blasmusik in Österreich dar.

zVg Böhmischer Kirtag

Um unseren Gästen noch mehr Komfort bieten zu können, haben wir in geringer Entfernung vom alten Feststandort ein neues größeres Festivalgelände mit einem entsprechenden Großzelt welches für Wetterunabhängigkeit sorgt gefunden. Viele freiwillige Helfer werden einen reibungslosen Festablauf sicherstellen..

Gruppenpreise sichern!

Um sich lange Wartezeiten an der Eintrittskassa zu ersparen kann man die Tickets, verbunden mit einer Platzreservierung Online im Internet bestellen. Für Gruppen ab 10 Personen gibt es natürlich eine Ermäßigung auf den Eintrittspreis.

zVg Böhmischer Kirtag

Erstmals kann man heuer auch bequem mit dem Bus anreisen. Einsteigmöglichkeiten gibt es an vorgegebenen Haltestellen, in Burgenland, Niederösterreich und der Steiermark, durchgeführt mit unseren Kooperationspartner „Eventbus“.

Programm:

Freuen sie sich auf die >Boule Musig< aus der Schweiz mit welcher wir am 25. August um 17.00 Uhr beginnen. Im Anschluss wird uns aus Deutschland >Anton Gälle und seine Scherzachtaler Blasmusik> bis 20.30 Uhr seine musikalische Aufwartung machen. Weiter geht es um 21.000 Uhr mit >Jan Slabak – Moravanka< aus Tschechien und den Abschluss bilden bis 01.30 >Ma Chlast< aus Österreich.

Am Sonntag den 26. August starten wir um 10.30 Uhr mit >Wendis` Böhmische Blasmusik<, aus Österreich, um 13.00 Uhr spielen aus Tschechien >Veselka-Ladislav Kubes< und um 15.30 Uhr der musikalische Abschluss des böhmisch mährischen Blasmusikfestival „Böhmischen Kirtag“ > Vlado Kumpan und seine Musikanten<.

Alle Informationen über den 15. Böhmischen Kirtag finden Sie auf der Homepage www.boehmischerkirtag.at

Wir freuen uns, Sie als Gäste in Aspang willkommen heißen zu dürfen!

Musikalische Organisation: Hans Makos

Festivalorganisation: Freiwillige Feuerwehr Aspang

zVg Böhmischer Kirtag

Hier Tickets sichern!