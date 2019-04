Die größte Gewerbeschau in der Region zeigt auch heuer wieder eindrucksvoll die Vielfalt der Wirtschaft. Auf der 44. Marchfeld-Messe in Strasshof von 12. bis 14. April 2019 zeigen zahlreiche Unternehmen, mit verstärktem Augenmerk auf Regionalität, ihre Produkte und Dienstleistungen.

Den Besuchern wird täglich von 10-18 Uhr ein breiter und ausgewogener Branchen-Mix, ein Vergnügungspark und natürlich verschiedenste gastronomische Genüsse geboten. Zahlreiche Betriebe aus der Marchfeldregion und dem Umland präsentieren im Messezelt und am Freigelände ein vielfältiges Produktangebot.

Der offizielle Start der Messe durch Landeshauptfrau-Stv. Franz Schnabl wird am Freitag, 12. April, ab 10.00 Uhr im Beisein zahlreicher Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kunst aus der Region stattfinden. Auch das spektakuläre Rahmenprogramm der dreitägigen Messe kann sich sehen lassen.

So wird am Samstagnachmittag ab 15.30 Uhr niemand geringerer als Otto Schenk auf der Hauptbühne der Marchfeld-Messe die Besucher begeistern. Am Samstagabend hat die Rockband Stiletto ihren großen Auftritt. Der „Stiletto Rock Circus“ ist Rockmusik pur - roh, wild, sexy - und beschränkt sich nicht nur auf das Hörvergnügen, sondern liefert zum mitreißenden Sound auch ein atemberaubendes Gesamterlebnis mit jeder Menge Live-Action.

Verschiedene Workshops und Vorführungen sorgen für die Unterhaltung der Besucher. So wird die Tanzschule Chris den Besuchern Tanz in seinen verschiedensten Varianten näher bringen und der SV Gymnastics Freude an der Bewegung vermitteln und Fitness und Gesundheits-Gymnastik für alle Altersgruppen anbieten.

Der seit Jahren unangefochtene Hit der Veranstaltung ist die Bausteinaktion. Der Hauptpreis im heurigen Jahr wird ein Hyundai i10 im Wert von 12.640 Euro sein, ausgestattet mit Klimaanlage, Tempomat, Alarmanlage, Bluetooth und vielem mehr.

Ein Gewinnlos der Bausteinaktion kostet drei Euro. Der Eintritt ist an allen drei Messe-Tagen frei.

Marchfeld-Messe 2019

Nutzen auch Sie diese Gelegenheit, sich bei der größten Gewerbeschau der Region über die vielfältigen Angebote des Marchfeldes zu informieren.

Marchfeld-Messe 2019

Marchfeld-Messe 2019

Marchfeld-Messe 2019

Marchfeld-Messe 2019

Marchfeld-Messe

Strasshof a. d. Nordbahn

12. - 14. April 2019

www.marchfeld-messe.at