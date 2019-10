Sportbegeisterten Jugendlichen bietet die HAK Amstetten die ideale Möglichkeit, Schule und Sport zu verbinden. Neben einer fundierten wirtschaftlichen Ausbildung können Burschen und Mädchen vom 1. bis zum 3. Jahrgang ein professionelles Training in den Sportarten Fußball, Tennis, Funsports, Rhythm & Dance und Eishockey absolvieren. Trainiert wird 2- bis 3-mal pro Woche an Sportstätten in der Nähe der Schule. Das Training wird von gut ausgebildeten und geprüften Trainerinnen und Trainern geleitet, unter anderem von Jürgen Aichinger (ehemaliger Trainer der Fußballakademie St. Pölten) und Helmut Fellner von der Tennis Academy. Ein gezieltes Lerncoaching vor den Nachmittagstrainings unterstützt den schulischen Lernerfolg. Highlight ist das jährliche Trainingslager in Fürstenfeld.

HELMUT WURZER

Die Balance zwischen Schule und Sport erhält nicht nur die Freude an der Bewegung langfristig, sondern wirkt sich auch positiv auf kognitive Leistungen aus. Dass sich das Modell seit Jahren bewährt, zeigen sowohl die vielen sportlichen und schulischen Erfolge als auch die begeisterten Gesichter der Jugendlichen und des gesamten Betreuerteams. Die Sportler der HAK Amstetten sind sehr erfolgreich bei diversen Bewerben. So wurden die Fußballer mehrmals Landesmeister und 2015 sogar Bundesvizemeister. Im selben Jahr wurden die Tennisspieler Tennis-Landesmeister im Oberstufenschulcup.

HELMUT WURZER

Die Rhythm & Dance-Gruppe zeigt ihre Performance bei Auftritten wie der Einkaufsnacht in Amstetten oder auch bei ausgewählten Basketballspielen der Amstettner Falcons. Ab dem Schuljahr 2020/2021 ermöglicht die HAK Amstetten talentierten Spielerinnen den Weg zur Spitzenfußballerin. In Zusammenarbeit mit dem niederösterreichischen Fußballverband wird ein Leistungszentrum für Frauenfußball eröffnet.