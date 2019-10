Seit dem Jahr 2003 hat die Familie Mayer auch Seat im Programm. Das Autohaus Walter Mayer hat im Vorjahr seinen Seat Schauraum erneuert – die Neugestaltung der Neuwagen Ausstellungshalle, des Serviceannahmebereichs und der Kundenlounge nach neuesten Seat CI Vorgaben, bietet so allen Seat Interessierten die Möglichkeit, ihr Wunschfahrzeug im neuen hell gestalteten Ambiente perfekt kennenzulernen.

Bei Seat Mayer gibt es jetzt mit der gesamten Seat Palette von den Stadtflitzern Mii, Ibiza und Leon, bis hin zu den SUV Arona, Ateca und Tarraco und der Großraumlimousine Alhambra eine tolle Jungwagen Abverkaufs-Aktion mit bis zu 3000 Euro Vorteil bei Finanzierung über die Porschebank. So bietet der neue Seat Terraco etwa den hohen Nutzwert eines 5- oder 7-Sitzers und die praktischen Vorzüge einer höheren Sitzposition. Neben reichlich Platz für Insassen und Gepäck besticht der Newcomer durch zahlreiche Komfort- und Sicherheitsfeatures. Er ist mit zwei Benzin- und zwei Dieselmotoren sowie in den beiden hochwertigen Ausstattungsvarianten Style und Xcellence erhältlich. Mit dabei: Der eXS KickScooter basiert auf der führenden Elektronik von Segway, die in der Plattform seines Modells ES2 verbaut ist. Damit können Benutzer künftig etwa Orte erreichen, die für Autos nur schwer zugänglich sind. Der neue Arona ist darauf gerichtet, anders zu sein – Optimierungen puncto Design, Leistung und Komfort machen ihn zu einem komplett neuen Modell. Erhältlich ist er in den Ausstattungslinien Reference, Style, Xcellence und FR.

Alle Infos: www.seat-mayer.at