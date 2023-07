Finale im SPORTLAND Niederösterreich

Von 2. bis 6. Juli 2023 kehrt die Österreich Radrundfahrt unter dem neuen Namen „Tour of Austria“ zurück. Die Gesamtlänge der Strecke quer durch die Alpenrepublik beträgt 807,7 Kilometer und führt über insgesamt fünf Etappen. Nach dem Tourauftakt mit Start und Ziel in Dornbirn am 2. Juli kommt es zur zweiten Etappe von St. Anton am Arlberg nach Innsbruck. Danach folgt die Glockneretappe von Sillian in Osttirol nach St. Johann/Alpendorf sowie die Marathonetappe von St. Johann/Alpendorf nach Steyr. Mit der fünften und letzten Etappe der 72. Österreich Rundfahrt kommt es am 6. Juli im Mostviertel zwischen Ybbs an der Donau und Sonntagberg zum großen Finale. Die Gesamtlänge der Rundfahrt beträgt 807,7 Kilometer inklusive 11.618 Höhenmetern.

Foto: Felten

Finaletappe von Ybbs an der Donau nach Sonntagberg

Am Donnerstag, den 6. Juli 2023, gastiert die „Tour of Austria“ dann im SPORTLAND Niederösterreich. Der Startschuss zur allesentscheidenden Abschlussetappe fällt um 11:00 Uhr bei der Kaplan Turbine in Ybbs an der Donau. Bereits nach neun Kilometern wartet bei Maria Taferl die erste Bergwertung beim Hotel Rose, danach geht es im Mostviertel weiter zur ersten Sprintwertung in Purgstall. Die Strecke verläuft dann weiter über Randegg zum zweiten Anstieg nach St. Leonhard am Walde. Nach der rasanten Abfahrt nach Waidhofen an der Ybbs wird dort zum zweiten Mal um Sprintpunkte gekämpft. Über Bruckbach naht der finale, 3,7 Kilometer lange Anstieg zur Basilika Sonntagberg. Es folgen noch zwei Runden über die Mostviertler Höhenstraße, runter nach Waidhofen an der Ybbs und wieder hinauf nach Sonntagberg. Nach 155,8 Kilometern und 2.687 Höhenmetern kommt es am frühen Nachmittag zum Showdown am Sonntagberg.

Foto: Felten

Die Besonderheit an der „Tour of Austria“

Besonders an der „Tour of Austria“ ist, dass die fünf österreichischen Continental-Teams – Hrinkow Advarics, Team Felbermayr Simplon Wels, Team Vorarlberg, Tirol KTM Cycling Team und WSA KTM Graz – beschlossen haben, das Heft in die eigenen Hände zu nehmen. Auf der Straße Konkurrenten, im Hintergrund neue Seilschaft.

Die fünf österreichischen Continental-Teams treffen auch gleich auf starke Gegner. Denn im ersten Jahr der Neuaustragung konnten gleich vier WorldTour-Teams verpflichtet werden: Alpecin-Deceuninck, Jayco AlUla, UAE Team Emirates und INEOS Grenadiers. Nach der Tour de Suisse werden diese Mannschaften ihre Fahrer für die Tour de France und Tour of Austria bekannt geben. Neben dem Start von Giro-Etappensieger Pascal Ackermann scheinen auch Ex-Girosieger Lukas Pöstlberger von einem sein Jayco-Team und Alpecin-Profi Tobias Bayer gesetzt. Gerade der 23-jährige starke Bergfahrer will bei der Tour of Austria aufs Gesamtklassement fahren. 2020 wurde er beim "Baby-Giro" Etappendritter, hinter Cross-Weltmeister Thomas Pidcock! Auch das Professional Continental-Team Eolo-Kometa – die Mannschaft der beiden Ex-Radstars Alberto Contador und Ivan Basso – ist fix dabei. Für Furore sorgten die Mannen in Blau beim diesjährigen Giro. Durch ihre angriffslustige Fahrweise holten sie durch Davide Bais auch einen Etappensieg!