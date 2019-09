Saisonal bietet das Autohaus Toyfl in Hennersdorf wiederkehrende Service- und Wartungsaktionen, wie zum Beispiel Sommer- und Winterchecks, Klimaanlagen-Service und Reinigung, Windschutzscheibentausch oder Reparaturen.

Natürlich werden auch §57a Überprüfungen, Rundum-Schadensbetreuung, Spenglerei- und Servicearbeiten für Toyota und auch andere Marken als Dienstleistung zu günstigen Stundensätzen angeboten.

20 kompetente Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung sorgen für beste Betreuung und rasche Abwicklungen im Autohaus Toyfl. Absolute Kundenzufriedenheit ist eine der Grundphilosophien von Toyota und wird im Autohaus Toyfl seit dessen Gründung schon über Jahrzehnte gelebt und umgesetzt.

„Wir freuen uns, zahlreiche treue Kunden, die teilweise von der ersten Stunde dabei waren, in Folge deren Kinder und Enkelkinder durch unermüdliches Engagement, hohen Standards an Kompetenz, Bedienungs- und Arbeitsqualität auf der ganzen Linie, in unserem Betrieb begrüßen und umsorgen zu dürfen. Über die Jahre konnten wir so einen beachtlichen Kundenstock an zufriedenen Kunden aufbauen“, betont Erich Braunseis, Schwiegersohn der Firmengründer, Heinrich und Helga Toyfl, der als Verkaufsleiter seit über 20 Jahren den Verkaufserfolg am Neu- und Gebrauchtwagensektor verantwortet.

„Wir sind Hybrid“, „Ich bin Zeitgeist“, „Ich bin Vorausdenker“, so heißt die aktuelle Botschaft der Marke Toyota, die die neue Ära der Hybridmodelle einläutet.

Die Verlockungen zum Umstieg werden neben dem Klimaschutz-Faktor aktuell durch attraktive Herbst-Aktionen abgerundet.

