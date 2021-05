Im Süden von Wien, in Hennersdorf neben Vösendorf – befndet sich ein, mit auf 50 jahren Erfahrung blickender Toyota Betrieb, das Autohaus Toyfl, 1971 gegründet von Heinrich & Helga Toyfl.

In diesem Autohaus wird seit einem halben Jahrhundert Bedienungs- und Arbeitsqualität groß geschrieben. Diese gelebte Kundenorientiertheit spiegelt sich im Gewinn des ersten Platzes bei der Yaris-Verkaufs-Challenge wieder, denn Toyota Toyf verkaufte die meisten Yaris Modelle österreichweit (!) in seiner Klasse. Zu verantworten hat diesen Sieg das kompetente Verkaufsteam des Autohaus Toyfl, mit Erich Braunseis, als Verkaufsleiter an der Spitze, der sich mit mehr als 20 Jahren Erfahrung um erstklassige Beratung kümmert- Verkaufsgespräche mit Hrn. Braunseis werden mit „bestens, beraten, ehrlich informiert“ und „Kundenberatung auf höchstem Niveau“ bewertet.

Das Autohaus Toyfl freut sich über den Gewinn dieser Challenge und möchte auf diesem Wege seinen Kunden für das Vertrauen danken und viel Freude mit den neuen Toyota Modellen wünschen!

Aktuell präsentiert Toyota Toyf die Modellpalette der Hybrid-Fahrzeuge, allen voran der beliebte „Yaris Hybrid“, CAR OF THE YEAR 2021. Zum Frühjahrs-Opening bietet Toyfl Top-Ersparnispakete & Bonus Aktionen!

Das Team freut sich auf Ihren Besuch.

www.toyfl.at