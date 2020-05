Wir starten in die Zukunft.

Da alle Mütter - die sich täglich um ihre Familie sorgen - sich ein nettes Geschenk verdient haben, gibt es bis zum Muttertag vieles bis zu 50 Prozent billiger. Die Filialen in Weitra, Krems und St. Pölten sind geöffnet und bieten eine große Auswahl an Dirndln, Lederhosen, T-Shirts, Blusen uvm. in der neuesten Frühling- und Sommermode an.

www.maisi.at