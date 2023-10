Soooo viel mehr als Dirndl und Lederhose

„Für jeden Anlass die richtige Mode !“— dieses Versprechen gibt das Team vom Trachtenhaus Preßl seinen Kunden.

Die Spezialisten für traditionelle und moderne Trachten bieten eine gut sortierte Auswahl an Trachtenmode namhafter Hersteller, in deren Produktion sie ihre eigenen Ideen einfließen lassen. „So können wir jedem unserer Kunden seine perfekte Tracht anbieten“, freut sich Chefin Christine Preßl. Das Sortiment umfasst nicht nur klassische Trachtenmode, die Abteilung für Jagdbekleidung bietet den Weidmännern und -frauen alles, was das Herz begehrt.

Und wer sich für eine Hochzeit in Tracht entschließt, findet bei Preßl abgestimmte Outfits für die ganze Hochzeitsgesellschaft. Die hauseigene Änderungsschneiderei sorgt dafür, dass auch wirklich alles sitzt! Viel Freude und ein schönes Shopping-Erlebnis wünscht das Trachtenhaus Preßl!

Infos auf www.pressl.cc