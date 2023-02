St. Pölten mit dem Rad entdecken

Der Traisental-Radweg ist einer der beliebtesten Radwege Niederösterreichs und führt durch die schöne Landeshauptstadt St. Pölten. Dort lässt es sich auch hervorragend mit dem E-Bike radeln, das man sich in

St. Pölten ausleihen kann.

In Kooperation mit der Firma Weichberger, die die E-Bikes zur Verfügung stellt und dem Cityhotel D&C St. Pölten – zuständig für den Verleih an zentraler Stelle – wurde das Angebot bereits von Einheimischen ebenso gut angenommen wie von Touristen. Die „WeinArtZone“ von Rudi Hofmann in Traismauer hat das passende Kulinarik- und Wein-Angebot „WeinBergSchmecken“ dazu.

Der Traisental-Radweg führt auch durch die Landeshauptstadt. Foto: Anna Kalteis

Top-Tip: Package Wein.Sommer.Picknick

Das Incoming Reisebüro & Convention Bureau St. Pölten hat ein spezielles Radpackage geschnürt: Übernachten Sie zentral in der Landeshauptstadt St. Pölten, lernen Sie die Highlights der Barockstadt kennen und erkunden Sie das Weinbaugebiet Traisental mit dem Leih-E-Bike. Dazu gibt es ein WeinBergSchmecken-Genusspaket der Gebietsvinothek „WeinArtZone“ Traismauer an einem lässigen Picknickplatz und eine Verkostung direkt beim Winzer – schöner kann das Sommerleben nicht sein.