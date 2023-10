Besichtigen Sie Ihr zukünftiges Zuhause am 6. Oktober

Nur wenige Gehminuten vom Ortszentrum in Traismauer entfernt, entsteht eine neue Wohnhausanlage, die hohe Wohn- und Lebensqualität verspricht. Terra errichtet 36 geförderte Wohnungen, die zur Miete mit Kaufoption angeboten werden. Das Beste daran? Schon nach 5 Jahren haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Eigentum zu erwerben und damit Ihre Zukunft zu sichern. Hier finden Sie ein Zuhause, das Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht.

Am 6. Oktober 2023 öffnen wir von 9 bis 13 Uhr unsere Türen für Sie, damit Sie die Gelegenheit haben, dieses Wohnprojekt zu besichtigen. Unsere Verkaufsberaterin Filiz Ihtibar steht Ihnen vor Ort gerne zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen. Sie empfiehlt: „Nutzen Sie die Gelegenheit und warten Sie nicht zu lange, um sich eine der noch verfügbaren Wohnungen zu sichern.“

Die Wohnanlage erstreckt sich über zwei Wohngebäude mit einem Innenhof, der als Gemeinschaftsbereich gestaltet wird. Hier können Sie sich mit Ihren Nachbarn treffen, entspannen und gemeinsam schöne Momente genießen. Die Wohnungen sind großzügig gestaltet und bieten Platz für all Ihre Bedürfnisse. Sie haben die Wahl zwischen 2- bzw. 3-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 59 bis 85 m². Jede Wohnung verfügt über eine Terrasse mit einem eigenen Garten oder einen Balkon bzw. eine Loggia. Hier können Sie die frische Luft und die Sonne genießen, wann immer Sie möchten. Darüber hinaus sind jeder Wohneinheit 1 (oder 2) PKW-Stellplätze im Freien sowie ein geräumiger Einlagerungsraum zugeordnet. Hier haben Sie ausreichend Platz für Ihre persönlichen Gegenstände.

Traismauer liegt in einer äußerst günstigen Lage im Städtedreieck St. Pölten, Krems und Tulln. Dieser Standort ist ideal für Pendler, die die perfekte Balance zwischen ruhigem Landleben und schnellem Zugang zu ihrem Arbeitsplatz suchen. In Traismauer erwartet Sie eine vielseitige Stadt mit zahlreichen Freizeit- und Sportmöglichkeiten sowie einem aktiven Vereinsleben. Hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um ein erfülltes Leben zu führen.

Wir freuen uns darauf, Sie am 6. Oktober 2023 in unserer Wohnanlage begrüßen zu dürfen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihren Traum von einem eigenen Zuhause zu verwirklichen!

Kontakt

Frau Filiz Ihtibar (02742/204-284 bzw. verkauf@terra.ag)

Weitere Information und verfügbaren Wohnungen: www.terra.ag/we/IW00100002542