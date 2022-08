Acht Tage Party pur

Wenn die Stockschützenhalle in Traisen wieder blau-weiß dekoriert ist, fesche Mädels im Dirndl und fesche Männer in Lederhosen Bier, Hendl und Spanferkel zu den Tischen bringen, heißt es: „Ozapft is“. Ganze acht Tage lang, von Donnerstag, 22., bis Sonntag, 25. September, sowie Donnerstag, 29., bis Sonntag, 1. Oktober, wird wieder gefeiert – bei Weißwurst, Hendl, Bier, Wein und natürlich der passenden Oktoberfest-Musik.

Fast schon zum Inventar beim legendären Oktoberfest gehört der „ErVOLKSmusiker“ aus dem Zillertal Marc Pircher. Er kommt am Freitag, 23. September, nach Traisen und wird für Stimmung sorgen.

Foto: simon+kim

Namhafte Stars der regionalen, nationalen und auch internationalen Schlager- sowie Volksmusikszene geben sich an den beiden Wochenenden in Traisen die Klinke in die Hand. 3.000 Besucher pro Tag werden laut den Veranstaltern des legendären Traisner Oktoberfestes Gerhard und Kevin Bauer erwartet.

Von Münchner Freiheit bis Dirndlrocker

Los geht es am Donnerstag, 22. September, mit dem klassischen Bieranstich, für Stimmung in der Festhalle wird im Anschluss „Voralpenpower“ sorgen. Am Freitag, 23. September, kommen Marc Pircher, Frenki Leitner und die Münchner Freiheit auf die Festbühne und werden den Besuchern ordentlich einheizen. Marc Pircher ist mittlerweile quasi eine Institution am Traisner Oktoberfest, sorgt er doch Jahr für Jahr für Stimmung in der Stockschützenhalle.

Hits wie „Ohne dich“ und „1000 Mal Du“ der Münchner Freiheit verbinden bis heute Generationen. Sie kommen am Freitag, 23. September, aufs Traisner Oktoberfest.

Foto: Bavarea41

Zum Auftakt des Festwochenendes ist heuer auch die Münchner Freiheit mit dabei. Mit ihren Hits wie „Ohne dich“ oder „1000 Mal du“ haben sie sich in die Herzen ihrer Fans gesungen. Am Samstag, 24. September, folgen schließlich die Jungen Zillertaler und die Mountain Crew, ehe es am Sonntag, 25. September, beim Frühschoppen mit den Edlseern zünftig wird. Das zweite Festwochenende startet mit den Draufgängern – und den Jungs von Voxxclub am Donnerstag, 29. September.

Am Freitag, 30. September, werden dann die Lauser sowie ein weiterer Hauptact, zu dem noch die Verhandlungen laufen, für Stimmung sorgen, ehe am Samstag, 1. Oktober, die Dirndlrocker aufspielen. Auch Hannah aus Tirol – bekannt für ihre schrägen Frisuren, Outfits und Hits („Aussa mit die Tepf - heut‘ gibt’s Nudeln“) – wird an diesem Tag die Stockschützenhalle zum Beben bringen.

Schon als Kind träumte Hannah aus Tirol von einer Karriere als Sängerin, heute steht sie auf den ganz großen Bühnen. Auch beim Oktoberfest ist sie wieder mit dabei – am Samstag, 1. Oktober.

Foto: Angelo Lair

Den Abschluss zum Frühschoppen am Sonntag, 2. Oktober bildet der Auftritt der Zellberg Buam. Neben den namhaften Stars der Schlager- und Volksmusikszene werden auch heuer wieder regionale Musikkapellen aufspielen.

Flotte Beats mit DJs im Eventstadl

Partystimmung ist auch im Gerhard Bauer-Eventstadl angesagt. Flottere Beats für die Jungen und Junggebliebenen bis in die frühen Morgenstunden gibt es von DJ Pimp, DJ Rudy MC, den DJs Harris & Ford sowie DJ Shany am ersten Festwochenende von Donnerstag bis Samstag sowie am zweiten Wochenende am Freitag und Samstag.