Gemeinsam mit den beteiligten Baufirmen – überwiegend regionale Unternehmen – wurde das McDonald’s Restaurant in Tribuswinkel mit einem Investitionsvolumen von rund 1,8 Millionen Euro um mehr als 100 m² inklusive 61 neuen Parkplätzen erweitert. Somit laden ab sofort insgesamt 162 Sitzplätze im Innenbereich – davon allein 24 im McCafé – sowie an sonnigen Tagen 112 weitere Plätze auf der Terrasse zum Genießen, Entspannen und Wiederkommen ein. Für die kleinen Gäste wurde für viel Spaß & Action ein großzügiges Outdoor Playland geschaffen. „Der Umbau des Restaurants in Tribuswinkel ist ein weiterer Schritt bei unseren Bemühungen, ein großartiger Gastgeber zu sein. Wir investieren nicht nur in die Neugestaltung, sondern auch in die Zufriedenheit unserer Gäste“, so Karl-Heinz Blank, der in Tribuswinkel ab Herbst auch das McDonald’s Tischservice anbieten wird.

Der Umbau bringt auch zusätzliche Arbeitsplätze mit ausgezeichneten Aufstiegschancen:

„Wir haben hier ein großartiges Team, das mit seinem herausragenden Engagement zum gemeinsamen Erfolg beiträgt. Mit der McCafé-Erweiterung können wir dieses Erfolgsteam um weitere zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergrößern“, freut sich Karl-Heinz Blank.

Das Restaurant in der Kornfeldgasse 12, 2512 Tribuswinkel begrüßt seine Gäste von Montag bis Donnerstag von 6.30 – 24 Uhr, am Freitag von 6.30 bis 2 Uhr, am Samstag von 7 bis 2 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 7 -24 Uhr.