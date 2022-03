Alles aus der Region

Warum beginnt man mit der Zucht von Truthähnen?“, wird der Atzelsdorfer Wolfgang Hackl oft gefragt. „Die Truthähne schließen einen weiteren Kreis am Hof“, findet der passionierte Landwirt und Chef des Marillenhofes Hackl: Der auf den Ackerflächen angebaute Winterweizen wird an die Tiere verfüttert und das Stroh als Einstreu verwendet.







Zu guter Letzt ist der anfallende Mist ideal als Dünger für die Ackerflächen geeignet und der Kreis geschlossen. Sogar die Hackschnitzel für die Heizungsanlage kommen aus der Region.

In Zeiten von Problemen in den Lieferketten durch Pandemie und Ukraine-Krieg zeigt es sich, wie wichtig die Versorgung mit heimischen Produkten ist. Dass, dank der in Österreich geltenden Gesetze, die Truthähne auch ein sehr viel angenehmeres Leben als ihre Artgenossen im Ausland führen werden, ist für Hackl eine zusätzliche Motivation, einheimische Truthähne anzubieten. Bei Happy Turkey werden sie sogar einen eigenen Wintergarten haben, in dem sie sich frei bewegen können – ins Freie dürfen sie zum Schutz vor Infektionskrankheiten leider nicht. 500 Quadratmeter haben sie Platz, um sich zu bewegen.

Grundsätzlich ist das Platzangebot in den Ställen großzügig dimensioniert: Auf den Quadratmeter kommen maximal zwei Tiere, insgesamt bietet Hackls Happy Turkey Farm Platz für 25.000 Tiere. Stichwort Antibiotika im Putenfleisch: „Darauf werde ich oft angesprochen, obwohl der Einsatz von derartigen Medikamenten in Österreich verboten ist“, stellt Hackl klar.

Auch Marktnachfrage ist ein wesentlicher Punkt für den Einstieg in die Geflügelmast. Die Eigenversorgung beträgt nicht einmal 40 Prozent des österreichischen Bedarfs: Da könne man ansetzen, ist Hackl überzeugt.







Den Truthahnbraten im Ganzen oder als halbe Portion soll es übrigens ab Oktober auf Vorbestellung geben: „Vielleicht noch mit einer Marillen-Honig-Kruste verfeinert“, lächelt Wolfgang Hackl.







Wenn die Anlage mit der Marillenblüten-Wanderung eröffnet wird, werden übrigens noch keine Tiere im Stall wohnen: „Das geht von der Hygiene her nicht“, sagt Hackl: Die ersten 9.000 Küken werden erst danach einziehen, der Bestand wird dann in Wellen aufgestockt.