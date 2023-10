Seisenbacher GmbH - Exzellente Schienenfahrzeugausstattung

Über Seisenbacher GmbH

Seisenbacher GmbH hat sich als führender Anbieter für Innenausstattung in der Schienenfahrzeugbran-che etabliert und hat seinen Sitz in Ybbsitz. Mit über 50 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur in der Branche gewachsen.

Unsere Stärke liegt in unserem breiten Produktsortiment, das hochwertige Deckensysteme, Gepäckab-lagen und Klimakanäle umfasst. Diese Produkte sind nicht nur von hoher Qualität, sondern tragen zur Sicherheit und zum Wohlbefinden der Passagiere bei.

Foto: Seisenbacher GmbH

Werte, die tief in unserem Unternehmen verankert sind

Unsere Unternehmenskultur basiert auf grundlegenden Werten wie Verlässlichkeit, Engagement, Fle-xibilität und Kompetenz. Diese Werte sind tief in unserer Firmenphilosophie verwurzelt und prägen all unsere Aktivitäten. Sie repräsentieren nicht nur unsere Hingabe zur Qualität, die uns in der Branche auszeichnet, sondern auch unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die die Bedürf-nisse und Erwartungen unserer Kunden erfüllen.

Innovation als Triebkraft

Seisenbacher ist nicht nur für seine bewährten Produkte bekannt, sondern auch dafür, Innovationen voranzutreiben. Ein gutes Beispiel dafür ist unser eigener Fahrradlift namens VĀSTA. Dieser Lift zeigt unsere Fähigkeit, über das traditionelle Geschäft hinauszugehen und innovative Ideen umzusetzen.

Auch die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Fahrgäste stehen bei uns an erster Stelle. Unser Crash Absorbing Table System (CATS) ist eine wegweisende Innovation, die im Notfall die Energie eines Aufpralls absorbiert und so das Verletzungsrisiko erheblich verringert. Damit unterstreichen wir unser unerschütterliches Engagement für die Sicherheit unserer Passagiere.

Foto: Seisenbacher GmbH

Ein Blick in die Zukunft

Bei Seisenbacher sind wir nicht nur auf unsere langjährigen Erfahrungen stolz, sondern legen gemein-sam einen klaren Schwerpunkt auf eine rasche Umstellung hin zu CO2-neutralen Produktionsprozessen. Unser Ziel ist es, uns als führender Anbieter in der Schienenfahrzeugbranche zu etablieren, und dabei verfolgen wir eine kompromisslose Nachhaltigkeit – sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich.

Foto: Seisenbacher GmbH

Ein starkes Team

Unsere engagierten Teammitglieder sind der entscheidende Faktor für unseren Erfolg. Wenn du auf der Suche nach einer aufregenden neuen beruflichen Herausforderung bist und Teil eines dynamischen Teams werden möchtest, um die Zukunft der Mobilität mitzugestalten, besuche unsere Webseite und starte deine Karriere bei Seisenbacher.