Mittelschulen Wr. Neustadt: Eine bunte Vielfalt

Bilingual Junior High School

Bilingualität stellt in der BJHS nicht nur eine Kompetenz dar, denn Zweisprachigkeit ist ein Lifestyle, der an dieser Schule gelebt wird. Die Bilingual Junior High School zeichnet sich durch eine Schwerpunktsetzung der Sprachen Deutsch und Englisch aus. Native Speaker unterstützen den Spracherwerb der Kinder während der gesamten regulären Schulzeit. Am Ende der vierjährigen Ausbildung haben die Kinder die Möglichkeit das „Cambridge Certificate“, ein international anerkanntes Sprachen-Zertifikat, zu erlangen. Mit dem diesjährigen Jahresthema „Let´s Rock Britain“ möchte die BJHS die gehobene englische Sprache und alle Gepflogenheiten, die dieses Land mit sich bringt, hochleben lassen und sie auch in den Alltag integrieren. Wer sehen möchte, wie dieses Konzept in den vier Wänden der Schule gelebt wird, ist herzlich eingeladen, der Bilingual Junior High School am Tag der offenen Tür am 17.11.2023 einen Besuch abzustatten und einen echten Einblick in den Schulalltag zu bekommen.

www.bilingualeschule.at

Europamittelschule

Die Europäische Mittelschule bietet ihren Schülerinnen und Schülern ein breites Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten. Foto: zVg

Soziale Integration bzw. Inklusion bilden das Herzstück der Europamittelschule Wiener Neustadt. Es wird Kindern mit Beeinträchtigungen, Schwächen und Defiziten ermöglicht, am Regelunterricht teilzunehmen und ein soziales Miteinander zu erleben. Dabei sind ein ruhiges Arbeitsumfeld, gegenseitige Wertschätzung und große Toleranz immanente Bausteine des erfolgreichen Gesamtkonzeptes. Neugestaltete innovative Module zu zukunftsorientierten Schwerpunkten fördern Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Schulstufe, um bestmöglich auf ein Leben nach der Pflichtschule vorzubereiten. Zudem bietet die Europamittelschule eine umfassende Nachmittagsbetreuung sowie ein breites Angebot an Nachmittagsaktivitäten und Freigegenständen. Stolz ist man auch auf die internationale Zusammenarbeit mit Partnerschulen und viele kreative Projekte sowie Veranstaltungen, die das gut funktionierende Gefüge an diesem Schulstandort sichtbar machen. Die Europamittelschule lädt am 17.11.2023 zum Tag der offenen Tür ein.

www.europamittelschule.at

Mittelschule Föhrenwald

Die Kinder der Mittelschule Föhrenwald entspannen mit den Hunden „Keks“ und „Aladin“ in der Leseecke. Foto: NOEN

Die Schule im Herzen des Föhrenwalds zeichnet sich durch ihren Schwerpunkt „Gesundheit und Soziales“ aus. Der Bereich „Gesundheit“ beinhaltet Kernthemen wie gesunde Ernährung, Bewegung und sportliche Aktivitäten, sowie Psychohygiene und Stressbewältigung. Im Bereich „Soziales“ stehen das Erarbeiten präventiver Konfliktlösungen und das Erlernen eines respektvollen Umgangs im Vordergrund. Durch die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen wird das Miteinander im Schulalltag gelebt. Der Einsatz von Therapiehunden soll den Schulalltag der Kinder zusätzlich bereichern. Externes Fachpersonal gibt außerdem Einblicke in diverse Gesundheits- und Sozialberufe. Obwohl der Tag der offenen Tür bereits stattgefunden hat, ist eine individuelle Schulbesichtigung nach telefonischer Absprache unter 0676/ 88 373 2372 gerne möglich! Weitere Informationen gibt es unter www.ms-foehrenwald.com .

Musikmittelschule

Kreativ ausleben können sich die Jugendlichen in der Musikmittelschule Wiener Neustadt. Foto: zVg

Wer sich in seiner Schullaufbahn kreativ betätigen möchte, der ist in der Musikmittelschule am Burgplatz genau richtig. Doch was bedeutet ein musikalischer Schwerpunkt eigentlich? Kostenlose Instrumentalstunden in Kleingruppen inkludiert im Stundenplan, individuelle musikalische Förderung durch Gruppen wie Band, Chor, Orchester, Tanz, Trommeln, Musik und Computer sowie Persönlichkeitsbildung durch Auftritte verschiedenster Art. Außerdem bietet die Musikmittelschule zahlreiche Zusatzangebote wie Darstellendes Spiel, Interessens- und Begabungsförderung, Fotografie und Robotik, Mittagessen, Tagesheim, Wintersport- und musikalische Projektwochen, Klippert-Training sowie Opern-, Theater- und Musicalbesuche.

Der Tag der offenen Tür geht am 24. November von 8 bis 12 Uhr über die Bühne. Infos unter 0676/883732379 oder www.musikmittelschule-wn.at

Sportmittelschule

Die Schülerinnen und Schüler der Sportmittelschule machen auch regelmäßig bei Wettbewerben mit. Foto: NOEN

Knapp 20 ausgebildete Sportlehrerinnen und Sportlehrer, die zum Teil selbst jahrelange Erfahrung als Leistungs- oder Profisportler haben, trainieren in der Sportmittelschule am Anemonensee die Kinder. Bei der Anmeldung für die Schule entscheiden sich die Kinder für einen Sportschwerpunkt, der zusätzlich zu den allgemeinen Sportstunden in 4 Wochenstunden speziell trainiert wird: Fußball, Fit for Life, Moderner Fünfkampf und Fit for Games (Volleyball, Badminton, und andere Ballsportarten werden ein Semester lang spezialisiert. Außerdem gibt es einen eigenen Tennis Schwerpunkt). Aus dem Fußballzweig schafften gleich elf ehemalige Schülerinnen und Schüler den Sprung in den Profifußball. In sämtlichen Disziplinen nehmen die Kinder erfolgreich an Wettkämpfen teil. Wir setzen voraus, dass jedes Kind an den jährlich stattfindenden Sportwochen teilnimmt. Selbstverständlich hat auch das Lernen in der Sport MS einen großen Stellenwert, damit die Kinder aufbauend auf diese vier Jahre eine weiterführende höhere Schule besuchen können oder sich in einem Lehrberuf wiederfinden. In Deutsch, Englisch und Mathematik gibt es ab der 2. Klasse zwei Leistungsgruppen.

Am 20. Oktober findet der Tag der offenen Tür statt.

www.sportmswn.at

Mittelschule für Wirtschaft und Technik

Projekte, wie etwa eine eigene Sitzbank aus Paletten zu bauen, stehen in der MS Wirtschaft & Technik am Stundenplan. Foto: NOEN

Die unter anderem mit dem „MINT“-Gütesiegel ausgezeichnete Mittelschule für Wirtschaft und Technik spezialisiert sich auf die Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Wer sich also im Laufe seiner schulischen Laufbahn in diese Themenbereiche vertiefen möchte, ist hier genau richtig. Naturwissenschaftliche, technische und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Experimente und Projekte führen die Schülerinnen und Schüler zu Erfolgserlebnissen. Innovative sowie unterschiedliche Formen und Methoden des Lernens und Begreifens führen die Kinder und Jugendlichen zum Erwerb wesentlicher Kompetenzen, die ihnen in der Gesellschaft der Zukunft zahlreiche Möglichkeiten erschließen. Zur kindgerechten Begegnung sowie Erforschung naturwissenschaftlicher Gebiete kommt es insbesondere im Gegenstand „Science“ – hier wird nicht nur experimentiert, sondern auch codiert und programmiert. Ebenfalls eine große Rolle spielt die technische Ausbildung, weshalb digitale Endgeräte im Unterricht eingesetzt werden. Allen Interessierten stehen am 10. November am „Tag der offenen Tür“ zwischen 8 und 12 Uhr die Türen offen.

mittelschule-wirtschaft-technik.at