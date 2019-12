Weihnachten kommt immer schneller als man denkt, daher sollten Sie sich bald Gedanken über sinnvolle Weihnachtsgeschenke machen. Auf Nummer sicher gehen Sie mit hochwertigen Uhren oder stilvollem Schmuck aus dem Haus Schöller.

Bei Uhren Schmuck Schöller erhalten Sie Uhren der Marken Union Glashütte, Rado, Maurice Lacroix, Certina, Bruno Söhnle, Seiko, Boccia, Holzkern u.v.m.

Rado Die abgebildete Uhr der Marke Rado ist in der Strasshofer Filiale lagernd.

Das Team um Familie Schöller legt größten Wert auf kompetente Beratung und unterstützt Sie gerne bei der Auswahl. Sowohl am Strasshofer als auch am Gänserndorfer Standorf finden Sie die neuesten Trends und bezaubernde Schmuckstücke für Ihre Liebsten. Ob hochkarätiger Goldschmuck, Perlen oder aber auch moderner Markenschmuck, bei Uhren Schmuck Schöller werden Sie bestimmt fündig.

Besondere Geschenke mit bleibendem Wert

Mit Schmuckstücken aus dem Hause Schöller machen Sie den Beschenkten Freude für lange Zeit. Geldgeschenke sind unpersönlich und verlieren in Zeiten wie diesen an Wert, während Edelmetalle Jahr für Jahr an Wert gewinnen. Somit schenken Sie nicht nur Freude, sondern auch „Reserven für schlechte Zeiten“.

Maurice Lacroix jetzt auch bei Schöller

Besonders stolz ist Familie Schöller auf Ihre neueste Uhrenmarke in der Gänserndorfer Filiale. Seit über 40 Jahren werden die kostbaren Zeitmesser von Maurice Lacroix mit höchster Präzision und Perfektion von erfahrenen Uhrmachern in den eigenen Produktionsstätten in der Schweiz gefertigt.

Werbung Die abgebildeten Set-Angebote der Marke Maurice Lacroix sind in der Gänserndorfer Filiale erhältlich. Gültig solange der Vorrat reicht.

Das Sortiment ist hierbei breit gefächert und bietet von der klassischen bis hin zur modernen Uhr für jeden Geschmack etwas Passendes in höchster Qualität.

Die Partneruhr für deine(n) Liebste(n)

Viele Pärchen besiegeln ihre Zusammengehörigkeit nicht nur mit Ringen, sondern auch mit sogenannten Partneruhren. Dazu bietet Maurice Lacroix außergewöhnlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Überzeugen Sie sich vom vielfältigen Angebot und schenken Sie Freude für viele Jahre. Nachfolgend finden Sie ein paar Geschenkideen von bleibendem Wert!