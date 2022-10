50 Jahre & Totalumbau der Raiba Schrems

Genau zum Weltspartag am 31. Oktober wird es 50 Jahre her sein, dass die damalige Raiffeisenbank Langschwarza auf den Hauptplatz 22 nach Schrems übersiedelte. Heute beherbergt der Standort nicht mehr nur die Raiba Schrems, sondern ist auch Sitz der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel mit sieben Bankstellen und drei Beraterbankstellen im Bezirk Gmünd.

Das Jubiläum des Schremser Standortes wird nun am Weltspartag 2022 bei Speis & Trank mit einem Tag der offenen Tür gefeiert – bei dem die Gäste auch Blicke in eine im großen Stil modernisierte Bankstelle werfen können.

Foto: Werbung

Totalumbau während Vollbetrieb. Der eigentliche Umbau des Bankinstitutes begann streng genommen schon im Frühjahr 2020 unter anderem mit thermischer Sanierung, Dachsanierung sowie der Schaffung eines Sozialraumes und Büros für interne Abteilungen der Zentrale an der Gebäude-Rückseite.

Heuer wurde zunächst das äußere Erscheinungsbild durch eine Fassaden-Sanierung und einheitlichem neuen Anstrich in klassischem Grau mit gelben Akzenten aufgewertet, ehe es ins Herz der Schremser Bankstelle mit etwa 5.000 Kunden ging: Bei weiterhin uneingeschränktem Betrieb blieb mit Ausnahme des Granitbodens, der Decke und der tragenden Mauern kaum ein Stein auf dem anderen.

Foto: Werbung

Auslöser für das Umbauprojekt waren Fragen über den monströsen und dennoch mit etwa hundert Fächern viel zu eng gewordenen Safe, blickt Geschäftsleiter Dietmar Stütz zurück – daraus ergab sich letztlich ein Totalumbau der Filiale. Der alte Safe wurde wie berichtet aufwendig über ein ausgebrochenes Fenster entfernt, an neuer Stelle wurde ein kleinerer Saferaum mit trotzdem nun 216 Fächern und höchsten Sicherheits-Standards errichtet.

Mehr Raum für individuelle Beratung, volles Programm im SB-Bereich. Die Gelegenheit wurde genutzt, um dem Wandel vom Bargeldversorger zur Beraterbank für vielfältigste Bedürfnisse von Kunden Rechnung zu tragen: Einst drei Kassenstellen wurden zu einer zusammengefasst, dafür konnte von zwei auf nun fünf top-moderne Beratungsräume aufgestockt werden, und hinter dem Schalterbereich blieb Platz für ein Teambüro mit vier Arbeitsplätzen und der Möglichkeit für Vorbereitungen für Beratungen .

Foto: Werbung

Foyer und Schalterbereich wurden heller, luftiger und ruhiger – zuvor doppelte Geräte wurden entfernt, an der Decke Schallschutz gegen den einst enormen Lärmpegel installiert. Teilweise wurden Mauern durch Glaselemente ersetzt.

„Ein Service-Point wurde geschaffen, um Kunden bei unbaren Wünschen und Erledigungen zu unterstützen“, so Geschäftsleiter Andreas Meixner: „Qualität muss man leben, nicht nur versprechen.“ Daher hielt im Sommer auch ein erster „Cash-Recycler“ der RBOW Einzug im Foyer. Das Gerät ermöglicht rund um die Uhr Aus- und auch Einzahlungen – vor allem für Firmenkunden außerhalb der Bankzeiten eine massive Verbesserung . Das Geld bleibt in Bewegung, laufendes Nachfüllen erübrigt sich. Meixner: „Das Gerät hat sich vom ersten Tag an bewährt, wurde inzwischen auch für die Bankstellen in Weitra und Gmünd-Stadt angeschafft und kommt heuer noch in Heidenreichstein sowie Gmünd-Neustadt.“

In der Neustadt wird diesen Winter eine Foyer- und Kassenraum-Umrüstung nach Schremser Vorbild gestartet, in Gmünd-Stadt und Weitra soll das 2023 geschehen.

Foto: Werbung

Für die Ansprüche von morgen gerüstet. In Zeiten der Digitalisierung entscheide der Kunde, auf welchem Weg er mit seiner Bank in Kontakt tritt, ergänzt er – man müsse darauf flexibel und rasch reagieren können. Am Schremser Standort sei man nun auch für die Ansprüche von morgen an eine Bankstelle bestens gerüstet. In den Beratungsbüros stehen die Kundenbetreuerinnen und -betreuer nun auf allen Kanälen zwischen 7 und 19 Uhr für Beratungen zur Verfügung.

Geld aus der Region für die Region. Eine wichtige Vorgabe des Umbaus war es, in der Region erwirtschaftetes Geld möglichst auch wieder bei Betrieben aus der Region zu investieren. Etwa 80 Prozent aller Arbeiten konnten regional vergeben werden, einzig der Bankausstatter war ein oberösterreichischer Familienbetrieb – weil es im oberen Waldviertel keinen gibt.