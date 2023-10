Gmünder Raiffeisen-Bankstellen nun im neuen Glanz

Auch im Jahr 2023 hat die Raiffeisenbank Oberes Waldviertel ihren Modernisierungs-Prozess fortgesetzt: Nach der im Vorjahr runderneuerten Schremser Bankstelle wurden heuer der Neubau in Heidenreichstein gestartet und parallel dazu großflächige Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an den beiden Gmünder Standorten vollzogen. Deren Abschluss wird zum Weltspartag in der Bankstelle Gmünd II (27. Oktober) und Gmünd I (30. Oktober) bei Würstl & Getränken, Kaffee & Kuchen gefeiert.

Den Anfang im Bauprogramm machte die Raiba Gmünd-Neustadt. 18 Jahre nach der letzten großen Modernisierung wurde hier nach Schremser Vorbild auf geänderte Kundenanforderungen reagiert: Im SB-Bereich wurde unter anderem ein „Cash-Recycler“ installiert, auf dem unabhängig von Öffnungszeiten abgehoben und eingezahlt werden kann. Der Schalterbereich wird indes nun geordneter – mit nur noch einer Kassa und einem Servicepoint. Durch Umgestaltungen konnte zudem ein vierter Büroraum geschaffen werden, um nun entsprechend der aktuellen Anforderungen mehr Raum für individuelle Beratung zu haben. Alle Beratungsräume sind nun klimatisiert. Außerdem wurden Wände ausgemalt, Böden erneuert, Möbel großteils ersetzt, Verkabelung getauscht, Beleuchtung durchgehend auf LED umgerüstet und die Raumüberwachung ins digitale Zeitalter geführt.

Noch über das Programm in der Neustadt hinausgehend waren die Maßnahmen in der Bankstelle Gmünd I, die mittlerweile ebenfalls fast komplett abgeschlossen sind. Sie hatte bisher durch die räumliche Anordnung und das nur von den kürzeren Breitseiten eindringende Tageslicht etwas eng und dunkel gewirkt. Hier wurden unter anderem, die einst zwei Kassenbereiche auf einen gemeinsamen Kassen- und Servicepoint zusammengefasst, dafür ein luftiges Foyer und ein heimeliger Wartebereich geschaffen. Dazu blieb sogar noch Platz für die Aufstockung von sechs auf acht Beratungsräume. Räumliche Tiefe bringen auch zwei großflächige, von hinten beleuchtete Bilder mit Waldviertel-Motiven als neue Hingucker. Außerdem wurden die Lüftung gereinigt und an die neue Raumaufteilung angepasst und Lärmschutz an der Decke eingezogen.

Insgesamt wurden mehr als 400.000 Euro für die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in Gmünd investiert – großteils bei Betrieben aus der Region. Die beiden Bankstellen bilden innerhalb der RBOW gemeinsam mit Kirchberg/Walde die Region Gmünd mit derzeit insgesamt 17 Beschäftigten (davon eine aktuell karenziert) und etwa 10.000 Kundinnen und Kunden.