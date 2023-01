Täglicher, unerträglicher Stau: Rene Lobner fordert Umsetzung

Bundesminister sind dazu da, Entscheidungen des Parlaments umzusetzen und dürfen sich nicht darüber hinwegsetzen. Das Bundesstraßengesetz sieht S1 und S8 klar vor. "Die Bundesministerin ist verpflichtet, diesem Gesetz zu folgen. Eine Bundesministerin, die sich dem Parlament hinwegsetzt, hebelt Grundprinzipien unserer demokratischen Republik aus. Willkür hat in unserer Demokratie nichts verloren. Deshalb fordern wir weiterhin die Umsetzung der S1 und S8, um endlich die Menschen in der Region zu entlasten, ihnen wieder Lebensqualität und Perspektive zu geben" so LAbg. Bgm René Lobner, der sich unermüdlich für die positive Entwicklung der Region einsetzt.

#jazurS8