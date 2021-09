Seit über einem Jahr prägen durch COVID-19 gesundheitliche, berufliche, persönliche und wirtschaftliche Herausforderungen unseren Alltag. Umso mehr sehnen sich die Menschen nach Sicherheit – für sich selbst und ihre Lieben, in Hinblick auf ihre Gesundheit und auch ihre finanzielle Zukunft. Aber auch die Absicherung des persönlichen Besitzes ist ein großes Thema im Rahmen der Beratungsgespräche und die zunehmenden Unwetter beschäftigen aktuell die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher.

„Für unsere Kundinnen und Kunden sind wir Ansprechpartner, Begleiter und Unterstützer in allen Lebensbereichen. Eine besondere Herausforderung stellten in den vergangenen Wochen die Unwetter in vielen Regionen Österreichs dar, Niederösterreich war vor allem durch Hagelunwetter besonders betroffen. Unsere mehr als 489 Mitarbeitenden und Partner haben unglaublichen Einsatz gezeigt, um ihnen möglichst rasch zu helfen“, zeigt sich Thomas Zöchling, der seit 1. Juli als Landesdirektor für UNIQA Niederösterreich verantwortlich zeichnet, stolz auf sein Team.

Prämien-Plus in allen Sparten

Die besondere Leistung des gesamten Teams von UNIQA Niederösterreich zeigt sich auch in der soliden Entwicklung des ersten Halbjahres 2021: Mit einem Prämienvolumen von 258 Mio. Euro konnte UNIQA – im Vergleich zur ersten Hälfte des Ausnahmejahres 2020 – in allen Sparten ein Plus erzielen und somit den zweiten Marktrang im Bundesland festigen.

Die Schadens- und Leistungszahlungen betrugen im ersten Halbjahr 2021 insgesamt mehr als 209 Millionen Euro – das bedeutet, dass durchschnittlich rund 1,7 Millionen Euro pro Werktag an die Kundinnen und Kunden in Niederösterreich ausbezahlt wurden. Mit 18 Prozent Marktanteil gehört UNIQA zu den führenden Versicherungen in Niederösterreich. Etwa 489 Mitarbeitende und Partner betreuen an insgesamt 63 Standorten rund 469.000 Kundinnen und Kunden.

Noch persönlichere Kundenbetreuung

„Die erfreuliche Prämienentwicklung zeigt, wie gut UNIQA Niederösterreich aufgestellt ist. Doch eines hat uns die Zeit der coronabedingten physischen Distanz vor Augen gehalten: Die persönlichen Beziehungen zu unseren Kundinnen und Kunden sind durch nichts zu ersetzen“, betont Thomas Zöchling, Landesdirektor Niederösterreich, und erklärt weiter:„UNIQA hat bereits mitten in der Pandemie die neue Unternehmensstrategie präsentiert, die Stärkung der Regionen ist ein wichtiger Teil davon. Für uns bedeutet das, wir eröffnen Standorte und wir verstärken unser Team.“ Konkret werden in Niederösterreich 2021 zwölf neue Generalagenturen eröffnet und sowie neun weitere Lehrlinge aufgenommen. „Wir sind weiter auf der Suche nach kommunikativen Persönlichkeiten, die serviceorientiert agieren und durch Engagement und Eigenverantwortung überzeugen“, weist der Landesdirektor auf willkommene Bewerbungen hin.

Gesundheit: Bleiben wir gemeinsam gesund!

Die Corona-Pandemie, die variierenden Beschränkungen im Alltag sowie die Folgen einer Erkrankung an COVID-19, haben neue Bedürfnisse im Gesundheitsbereich hervorgebracht. „Wir haben in den vergangenen Monaten gesehen, dass die Akzeptanz von digitalen Angeboten klar gestiegen ist: Als erster privater Gesundheitsversicherer haben wir unseren Kundinnen und Kunden bereits vor der Pandemie die Möglichkeit ärztlicher Beratung über Videotelefonie geboten und wir haben rasch erkannt, dass viele ehemals an Corona Erkrankte noch lange an den gesundheitlichen Folgen leiden. Auch mit unserem Post-COVID-Check waren wir Anfang April des heurigen Jahres die ersten am österreichischen Markt. Auch in Niederösterreich können unsere betroffenen Kundinnen und Kunden in zwei Einrichtungen schnell Klarheit über Folgebeschwerden einer COVID-19-Erkrankung erlangen“, berichtet Thomas Zöchling von den innovativen UNIQA Gesundheitsserviceleistungen, die über die klassischen Leistungen der privaten Gesundheitsversicherung hinausgehen.

Ein Beweis dafür, dass sich Österreichs größter Gesundheitsversicherer hin zum größten Gesundheitsdienstleister entwickelt und in dieser Rolle auch Verantwortung nicht nur gegenüber den Kundinnen und Kunden, sondern auch gegenüber der Bevölkerung übernimmt. Ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag in Niederösterreich ist unter anderem die Finanzierung von Defibrillatoren, die im öffentlichen Raum/Schulen zur Verfügung gestellt werden. Aktuell sind in Niederösterreich 7 einsatzbereit, weitere sollen hinzukommen.