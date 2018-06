Es geht um viel mehr als Alexa, Chatbots und von Computern autonom verfasste Börseberichte: Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft und unser Berufsleben – und zwar tiefgreifend. Geschäftsmodelle und -prozesse, aber auch Kommunikations- und Verhaltensweisen werden gänzlich neu gestaltet, herkömmliche Muster verlieren ihre Gültigkeit. Die Frage, ob Prozesse in digitale Umgebungen zu übersetzen sind, stellt sich in Wahrheit nicht mehr. Die einzige Frage, die für Betriebe im Raum steht, lautet: WIE können sie die Chance und die Herausforderung der Digitalisierung so aufgreifen, dass sie am Ende profitieren werden?

Akademischer Lehrgang startet im Herbst

Digitale Transformationsprozesse zu gestalten zählt bereits heute zu den gefragtesten und spannendsten Aufgaben in der Wirtschaft. Sie berührt Technologie und Projektmanagement ebenso wie die Kultur eines Unternehmens. Sie verlangt technische, rechtliche, organisatorische und soziale Kompetenz. Der Universitätslehrgang „Digitale Unternehmenstransformation“ an der New Design University St. Pölten, der in Kooperation mit der Fachgruppe UBIT der WKNÖ und dem WIFI NÖ angeboten wird, vermittelt innovative Strategien und Geschäftsmodellen bis zum soliden „Handwerk“ der Transformation. Der zweisemestrige, berufsbegleitende Universitätslehrgang richtet sich an Unternehmer/innen, Unternehmensberater/innen, Führungskräfte sowie Expertinnen und Experten im Bereich Informationstechnologie, Change- und Prozessmanagement. Der nächste Lehrgang startet am 19.10.2018. Kostenlose INFO-Veranstaltungen finden am 27.6.2018 und am 12.9.2018 im WIFI St. Pölten statt. Es können aber auch persönliche Beratungsgespräche vereinbart werden.

Programm „Denk Digital“ weiter ausgebaut

Neben dem Universitätslehrgang bietet das WIFI NÖ aber auch ein breites Kursangebot, das sich der Digitalisierung widmet. Im Rahmen der Initiative „Denk digital“ finden sich u.a. neue Ausbildungen zum E-Commerce Experten sowie zum Drohnenpilot in Zusammenarbeit mit der Austro Control. Ebenfalls erweitert wurde das Seminar-Programm für 3D-Druck, Gebäudeautomatisierung sowie Elektromobilität. Neben rein technischen Themen werden auch innovative Managementpraktiken aus der Arbeitswelt 4.0. wie Design Thinking, Agiles Projektmanagement oder digitales Teamwork für die WIFI-Kunden angeboten.

Finanzielle Förderungen

Das Land Niederösterreich bietet eine spezielle Förderung für Bildungsmaßnahmen rund um das Thema Digitalisierung an. Die NÖ Bildungsförderung, Sonderprogramm „Arbeitswelt 4.0 – Digitalisierung“ kann von Arbeitnehmer/innen und öffentlich Bediensteten mit Hauptwohnsitz in NÖ beantragt werden, je nach Einkommen werden bis zu 80 % der Kurskosten übernommen. Auch zahlreiche WIFI-Kurse in diesem Bereich werden gefördert. Umfassende Unterstützung für Unternehmen in Form von Förderungen, Beratungen, Webinaren, etc. bietet auch das Erfolgsprogramm „KMU DIGITAL“ der Wirtschaftskammer Österreich. Finanzielle Förderung gibt es sowohl für Unternehmer als auch für ihre Mitarbeiter. Auch hier werden zahlreiche WIFI-Kurse gefördert.

Alle Informationen zu diesem Thema, zu Kursen und finanziellen Förderungen finden Sie auf www.denkdigital.at