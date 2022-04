Hotel an der Donau

Wer den Alltag für ein paar Stunden entfliehen möchte, der ist bei Ernst und Karin Gruber-Rosenberger und ihrer Donau Lodge direkt an der Donaulände perfekt aufgehoben.

Nicht nur der traumhafte Ausblick, sondern auch die genussvollen Köstlichkeiten aus der Region samt hausgemachtem Eistee und gediegenen Cocktails machen den Besuch lohnenswert. „Die Produkte, die bei uns zur Verarbeitung kommen, sind sorgfältig ausgesucht und werden von unserer Küche liebevoll zubereitet“, erzählt Karin Gruber-Rosenberger.

Gemüse und Früchte schmecken immer dann am besten, wenn die Natur sie uns schenkt – und genau dann gibt es sie auch auf der Speisekarte des Babenbergerhofs. Ernst Gruber und Sebastian Nahringbauer leiten die Küche innovativ und kreativ und überraschen immer wieder mit Neuinterpretationen traditioneller Gerichte.

Ein besonderer Fokus liegt auch auf der Weinkultur, viele ausgezeichnete österreichische Weine finden sich auf der umfangreichen Weinkarte. Wer Ruhe und Erholung sucht, der ist in der Donau Lodge am richtigen Ort. „Es ist der Platz, an dem der Alltag Pause macht“, schwärmt Gruber-Rosenberger.