Kindergarten in Velm wird erweitert

Ein Blick in die Zukunft zeigt uns, dass weitere Kindergartenplätze dringend benötigt werden. Daher wurde in der Gemeinderatssitzung auf Antrag von Bürgermeister Ernst Wendl der einstimmige Beschluss gefasst, in Velm eine weitere (vierte) Kindergartengruppe zu errichten.Die neue Kindergartengruppe in Velm wird etwa 134 m² umfassen. Da der Zeitplan knapp bemessen ist, soll unmittelbar nach der Einholung aller Bewilligungen die Ausschreibung und in Folge die Errichtung beginnen.

Die Gemeinde kaufte ein weiteres Stück vom Wäldchen als Naherholungsgebiet für die Himberger. Bürgermeister Ernst Wendl und Vizebürgermeister Richard Payer freuen sich darüber.

Foto: Gemeinde

Geplant ist, dass diese neue Kindergartengruppe im September 2024 den Betrieb aufnehmen kann, damit unseren Kindern eine weitere Kindergartenbetreuung zur Verfügung steht.

Die Schätzkosten für dieses Bauvorhaben betragen etwas über € 800.000.- brutto, wobei gemäß dem neuen Kindergartengesetz 48,6 Prozent vom Land NÖ getragen werden. Über 50 Prozent davon müssen von der Marktgemeinde Himberg finanziert werden. Natürlich ist auch eine Photovoltaikanlage am Dach geplant, welche umweltfreundlichen Sonnenstrom erzeugen wird.