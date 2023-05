KULTUR LEBEN & ERLEBEN

Der gemeinnützige Verein „Freiraum Kultur“ wurde im Mai 2016 gegründet mit dem Ziel, einen Beitrag zur kulturellen Belebung in den Gemeinden Persenbeug-Gottsdorf und Hofamt Priel zu leisten. Der Verein sieht seinen Auftrag darin, die kulturelle Identität der Region zu stärken.

Dabei werden die Wurzeln und die Geschichte dieses Lebensraumes mit zukunftsorientierten Themen verschmolzen. Kunst und Kultur soll für die Menschen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld spür- und erlebbar, die dörfliche Gemeinschaft gestärkt und die Offenheit und der kulturelle Austausch gefördert werden. Die Themenbereiche sind vielfältig:

Wirtshauskultur & Schlossgespräche

Regelmäßige Wirtshauskulturabende fördern das dörfliche Wirtshaus als wichtigen sozialen Treffpunkt. Die Schlossgespräche im Schloss Persenbeug bieten Raum für einen offenen Austausch zu Zukunftsthemen.

Lebensraum Dorf

Die Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für Baukultur und die Belebung des Dorfzentrums stehen im Fokus dieses Themenfeldes.

Lebensraum Donaulände

Die Einzigartigkeit der verkehrsfreien Donaulände in Persenbeug als attraktiver Erholungs- und Kulturraum wird durch Beiträge wie der jährlichen Fotoausstellung und sonstigen Freiluftveranstaltungen sichtbar gemacht.

Freiraum Foto 2023 Licht und Schatten

An der Donaulände wird auch 2023 in Kooperation mit der Gemeinde eine große Fotoausstellung gezeigt. Unter dem Titel „Freiraum Foto − Licht und Schatten“ laden mehr als 100 großformatige Fotoobjekte vom 17. Juni bis 22. Oktober zum Betrachten und Flanieren an der Donau und im Ortskern ein.