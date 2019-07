Am 2. August werden Kinder beim Straßenfest „1001 Nacht“ in Bruck die Gelegenheit haben, einen von MO.SPACE – SELFSTORAGE zur Verfügung gestellten neuen Lagercontainer gemeinsam mit Künstlerin Viña Mahl zu bemalen.

​​Anschließend soll der Container für einen guten Zweck versteigert werden.

Gemeinsam mit Adi Bittermann und dem Unternehmernetzwerk Bruck, das das Fest organisiert, wurde beschlossen, dass der erzielte Erlös aus dieser Versteigerung und dem Verkauf der vor Ort verkauften Bittermann- Spezialitäten der Lebenshilfe NÖ Wohnhaus Bruck zu Gute kommen soll.

Wer also Lagerplatz braucht und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, der sollte am 2. August zwischen 21.15 und 21.30 Uhr vor der Hauptbühne Kirchengasse mitsteigern, wo Ihr Container ganztags bis zur Versteigerung zu besichtigen ist.

Der Container hat einen Wert von 2.000 €. Der Ausrufungspreis wird 500 € betragen, gesteigert wird in 100 Euro Schritten.

„MO.SPACE bietet in Bruck an der Leitha Lager, Büros und Freiflächen nur 30 Minuten von Wien und Bratislava an – alles aus einer Hand, zu einem günstigen Preis mit Zutritt rund um die Uhr.