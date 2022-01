Trotz Pandemie, Lockdown ihrer Leidenschaft weiter gefolgt

"Online verbunden-Die Distanz überwunden" der Teilnehmer*innen der Zeichnen- und Malkurse während der Corona Pandemie mit Kursleiterin Sabine Burger. Diese Kurse stiegen damals erstmals von Präsenzkursen auf online um.

17 Teilnehmer*innen in 3 Gruppen haben teilgenommen. Hier wurde gezeigt, wie durch Kreativität, Flexibilität und Offenheit für Neues, vieles möglich wird. Zu sehen sind einige Werke, die in dieser Zeit entstanden sind.

Freude war der Antrieb bei der Entstehung dieser Bilder. Kurse des neuen Frühlingssemesters 2022 in diversen Bereichen derzeit wieder vor Ort, Hybrid oder online, je nach Situation, buchbar auf www.vhs-korneuburg.at.

Projekte der VHS Künstlergruppe Artpoint: Frühlingsausstellung; Herbstausstellung; Montmartre in Korneuburg, Kunst am Boot (Segeltörn in Kroatien)

