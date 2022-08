Unser neues Herbstprogramm 2022/2023 ist online!

VHS und BirdLife: Gemeinsam für einen nachhaltigen Schutz der Vogelwelt

Ornithologie: Einsteigerkurse an den österreichischen Volkshochschulen

Wintervögel im Garten (Kurs 22H-300)

Die Kooperation der österreichischen Volkshochschulen mit BirdLife Österreich hat sich sehr bewährt und wird auch im Herbst 2022 weitergeführt. Interessierte werden mit den Grundlagen der Vogelkunde vertraut gemacht werden. ExpertInnen von BirdLife befassen sich schwerpunktmäßig mit den Gartenvögeln und dem Vogelstimmentraining.

Bei einem Streifzug durch die Vogelwelt „vor unserer Haustüre“ erfahren Sie allerlei Wissenswertes über die gefiederten Freunde. Tipps und Tricks zur Vogelbestimmung werden gegeben und Sie erfahren, wie der Garten vogelfreundlich gestaltet werden kann.

Die Vogelstimmen tragen laut neuesten Studien (Ferraro et al. 2020) auch zum menschlichen Wohlbefinden bei. Sie können lernen, wie Vögel anhand ihrer Laute bestimmt werden können. Zudem hat auch die Vogelvielfalt einen Einfluss auf das Wohlbefinden der Europäer – je mehr unterschiedliche Vögel sich im Umfeld aufhalten, desto zufriedener sind sie (Methorst et al. 2020).

„Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind den Volkshochschulen ein großes Anliegen. Dazu gehört auch der Schutz der Artenvielfalt bzw. der Biodiversität. Durch die Kooperation mit BirdLife und seinen kompetenten Vortragenden gelingt die praktische Umsetzung unseres Bildungsauftrages.

„Die österreichischen Volkshochschulen und BirdLife Österreich setzen gemeinsam einen Grundstein zum nachhaltigen Schutz der Vogelwelt, denn schon allein durch das bewusste Wahrnehmen der Vögel ist ein erster Schritt getan“, sagt Gábor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich.

BirdLife Österreich setzt sich für den Vogel- und Naturschutz in Österreich und grenzüberschreitend ein und verwirklicht wissenschaftlich fundierte Natur- und Vogelschutzprojekte in den vier Kernbereichen Artenschutz, Lebensräume, Nachhaltigkeit und Bewusstseinsbildung. BirdLife Österreich ist Partner von BirdLife International, dem weltweit größten aktiven Netzwerk von Natur- und Vogelschutz-Organisationen mit über 2,7 Millionen Mitgliedern in 120 Ländern.

Die österreichischen Volkshochschulen sind der größte Anbieter von Erwachsenenbildung in Österreich. Sie sind in mehr als 780 Gemeinden tätig, in denen rund 2/3 der in Österreich lebenden Menschen wohnen. Die Volkshochschulen stehen für Chancengleichheit und bieten Bildung zu leistbaren Gebühren für alle Menschen. Der Verband Österreichischer Volkshochschulen ist Mitglied im Europäischen Verband für Erwachsenenbildung, im European Basic Skills Network und im Internationalen Rat für Erwachsenenbildung.

Deutschkurse ÖIF - Individualförderung

Der Krieg in der Ukraine trifft uns alle mitten ins Herz. Umso wichtiger ist es, den flüchtenden Menschen aber auch anderen rasch und unkompliziert Hilfe zu bieten.

Auch die Volkshochschule Korneuburg möchte ihren Beitrag leisten. Es starten ab August ÖIF geförderte Deutschkurse an der VHS Korneuburg. Informieren Sie sich beim Integrationszentrum in St. Pölten (zuständig für NÖ) Telnr. 02742 26527480 (mehrsprachige Beratung) über die Möglichkeit eine ÖIF Individualförderungen für Ihren Deutschkurs zu erhalten.

Alle Deutschkurse werden von geprüften ErwachsenenbildnerInnen durchgeführt, auch kann bei der VHS Korneuburg wie gewohnt die Integrationsprüfung (ÖIF A2 und B1) und das Österreichische Sprachdiplom (ÖSD A1, A2, B1, B2, C1, C2) abgelegt werden.

Anmeldungen für die Deutschkurse kann man direkt an office@vhs-korneuburg.at richten.

Wir informieren Sie gerne!

Achtung: Das Sekretariat hat für Parteienverkehr in den Sommerferien geschlossen.