Auf 65.000 Quadratmetern präsentiert sich von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. April, jeweils von 9 bis 18 Uhr das größte Schaufenster der Messestadt St. Pölten. Und wer in dieses hineinschaut, der wird auch in diesem Jahr wieder jede Menge Ideen, Qualität und Kompetenz in allen Bereichen finden. „Rund 40.000 Besucher und an die 350 Aussteller sind alle Jahre wieder der eindrucksvolle Beweis, dass auf der WISA-Messe im VAZ St. Pölten das Motto ‚Sehen und gesehen werden‘ gelebt wird“, freut sich Organisator Frank Drechsler wieder auf spannende Messetage in St. Pölten.

Alles rund ums Bauen und Wohnen

Die Themenwelt auf der WISA 2019 ist wieder sehr vielfältig: Ganze Fertighäuser oder die Bausteine fürs Ziegelhaus, neue Küchen-Trends, Kaminöfen, Heizung, neue Fenster und Türen, Garagentore, Gartenzäune ein neues Bad, Wintergarten oder Geräte für das „Smart Home“ – egal was man fürs Bauen und Wohnen braucht, man findet es auf der WISA 2019 in den Hallen 1 bis 3. In der Halle 3 präsentieren sich außerdem die Maler und Tapezierer mit zwei Themenschwerpunkten für die eigenen vier Wände in einer Leistungsschau der Sonderklasse. Hier gibt es die Trends des „schöner Wohnens und „besser Lebens“. In der lebendigen Werkstatt mit Lehrlingen und Meistern werden die mit den Gewerben verbundenen Lehrberufe den Jugendlichen und Eltern näher gebracht.

zVg Wisa Messe

Wie auch in den vergangenen Jahren müssen vier Teams von Zimmerlehrlingen in einem leistungsorientierten Wettbewerb ihr Können unter Beweis stellen. Bei diesem Wettbewerb werden vier Kinderspielhäuschen hergestellt. Nach zwei Tagen konzentrierter Arbeit wird das Siegerteam von Bürgermeister Matthias Stadler im Zuge einer Siegerehrung geehrt.

Die Landeshauptstadt St. Pölten mit ihrer Vielzahl an Handels- und Wirtschaftsbetrieben sowie Partnern kann man in Halle 6 erleben und entdecken. Schwerpunkte sind heuer die Wohnstraße, die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2024 und die „fittest city“. Verkosten kann man den neuen Hauptstadtwein „Frauenzimmer“ und dazu Schaumrollen genießen. Die Erfinder geben sich in der Halle 6 ebenso ein Stelldichein und präsentieren ihre neuesten Produkte. Auf der NÖN-Bühne erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm.

Der Lack glänzt, die Ausstattung strotzt vor Raffinesse und die moderne Technik sorgt für umweltbewusstes Fahren:

St. Pöltens Autohändler präsentieren die Neuheiten des Autojahres 2019. Beim PS-Festival auf der WISA wird für jeden Geschmack etwas geboten.

Auch alle Informationen rund um die E-Mobilität gibt es in Halle 7. Vom Spanferkel bis zum Grillhenderl, vom kühlen „Blonden“ bis zum erfrischenden Cocktail– keine kulinarischen Wünsche bleiben auf der WISA unerfüllt. Und natürlich ist auch für jede Menge Action gesorgt – der WISA-Vergnügungspark macht’s möglich. Vor allem können sich aber auch die kleinen Messebesucher freuen, denn am Freitagnachmittag gibt es den allseits beliebten Kindernachtmittag mit ermäßigten Fahrpreisen bis 18 Uhr.