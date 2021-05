Gäste und Besucher von Zwettl sind immer wieder erstaunt über das rege Treiben in der Zwettler Innenstadt und fühlen sich in frühere Zeiten zurückversetzt, als die Stadtzentren noch der pulsierende Mittelpunkt der Städte war.

Die Zwettler Innenstadt bietet ein ganz besonderes Ambiente mit ihren historischen Häusern und den vielen Geschäften und Gastronomiebetrieben. Monika Prinz

Durch den persönlichen Einsatz der heimischen Geschäftsleute konnte ein bunter Mix an den verschiedensten Geschäften geschaffen bzw. erhalten werden. Hier findet sich noch beinahe alles, was man braucht: Damen- und Herrenbekleidung, Wäsche und Schuhe, Heimtextilien, Stoffe, Wolle, Kurzwaren, Blumen, Lebensmittel, Möbel, Brillen, Schmuck, Elektroartikel, Deko- und Geschenkartikel und noch vieles mehr. Aufgelockert wird das Angebot in Zwettl durch die Gastronomie mit ihren Schanigärten – ob schnell ein Kaffee zwischendurch, ein Getränk mit den Kollegen nach Feierabend oder ein gemütliches Essen mit Freunden, zu all dem laden die Zwettler Wirte ein.

Aktuell wird die Zwettler Innenstadt in die erste Begegnungszone im Waldviertel umgebaut, die Stadtgemeinde Zwettl hat damit einen zukunftsweisenden Schritt gewagt. Durch die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt wird das Einkaufen in Zwettl sicher noch attraktiver werden.