Schulen im Bezirk Wr. Neustadt und Neunkirchen stellen sich vor

Ursula Eichler unterrichtet am Bundesgymnasium Zehnergasse. König

Ursula Eichler ist Lehrerin und Entwicklerin des Programmes „Vital4Heart“. Sie gibt nun einige Tipps, wie man mit „Vital4Heart“ mental stark werden kann und welche Tipps auch am Bundesgymnasium Zehnergasse erfolgreich umgesetzt werden.

1. Gemeinsam

Soziale Gemeinschaft gibt uns Sicherheit und im Idealfall Geborgenheit. Zusammenarbeit von Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern ist nun besonders wichtig. Gegenseitiges aufeinander zugehen, sich nicht zu scheuen, auszusprechen, was wahrgenommen wird. Ängste können nach langer Zeit der Isolation unter Umständen erst jetzt aufkommen. Das Wissen, dass man nicht alleine ist, wenn Probleme einmal zu groß werden, das Spüren der sozialen Eingebundenheit ist wesentlich.

2. Druck nehmen

Nehmen wir uns den Druck, jetzt sofort wieder dort ansetzen zu wollen, wo wir vor der Corona-Pandemie gestanden sind. Vieles muss wieder neu erlernt werden, zum Beispiel frühes Aufstehen, andere Zeitstrukturierung, der Umgang mit der Gruppe. Das kann nicht auf Knopfdruck passieren, dazu ist Zeit notwendig, die wir uns nehmen sollten, um unsere Jugend dort abzuholen, wo sie im Moment steht.

3. Achtsam aufeinander eingehen

In der Gemeinschaft, in der Klasse, zeigen sich nun Probleme besonders stark – als Rückzug, ängstliches Verhalten oder Aggression gegen sich selbst und gegen andere. Gerade die Schule ist der ideale Ort, um das soziale Miteinander einzuüben und rechtzeitig verständnisvoll gegenzusteuern. Vorgelebter achtsamer und wertschätzender Umgang kommt so nach Hause und als Geschenk an die Gesellschaft wieder zurück.

4. Freundschaft erleben

„Gemeinschaft“ und „Nähe“ wieder erleben zu dürfen, das Erkennen, dass die virtuelle Welt das persönliche Miteinander nicht ersetzen kann, sind wichtige Themen. Freundschaft wieder unmittelbar spüren können bedingt das Eingehen können auf Mitmenschen, das gegenseitige aufeinander Aufpassen und Erkennen, dass es jemandem nicht gut geht.

5. Das hast du gut gemacht!

Lob und Anerkennung sind nun besonders wichtig. Jeder fühlt sich wohler und angenommener, wenn man wertschätzend auf ihn zu geht. Auch wenn Dinge einmal nicht so gut laufen, auch wenn vielleicht nicht an die guten Noten in Vor-Pandemiezeiten angeschlossen werden kann. Die Leistungen werden besser, wenn Positives hervorgehoben und anerkannt wird, so können Sorgen und Ängste losgelassen werden.

6. Glaubenssätze hinterfragen

Die Pandemiezeit hat so manchen Glaubenssatz bestärkt: „Ich habe Angst!“, „Das wird nicht gut gehen!“, „Ich schaffe das nicht!“. Wenn du einen dieser Sätze erkennen solltest, nimm dir Zeit, und versuche zu hinterfragen, warum alles so unlösbar scheint und was denn schlimmstenfalls passieren könnte. Zeige, dass du immer da bist, egal was passiert und Probleme, wenn man sie mit jemanden bespricht, gleich viel leichter zu lösen sind. Die Kompetenzerfahrung, etwas überwunden und gelöst zu haben, steigt mit jedem Mal – „Ja, ich habe es geschafft!“

7. Stress keine Chance geben:

- Klare Struktur gibt Sicherheit: Unser Körper liebt Rituale und einen fixen Tagesablauf!

- Gönne dir kurze Auszeiten: So können Körper und Geist gut regenerieren!

- Lasse Langeweile zu: Einfach mal die Seele baumeln lassen, das fördert die Kreativität!

- Schalte bewusst immer wieder „offline“: Genieße das „wirkliche“ Leben, die Zeit mit und die Nähe zu deinen Freunden!

Hintergrund

Am Bundesgymnasium Zehnergasse ist „Vital4Heart“ mit seinen Geschwisterprogrammen „Vital4Brain“ und „Vital4Body“ seit Jahren unter dem Namen „Simply Strong“ Teil des Schulprogramms. Besonders jetzt, nach der Krise, zeigt sich, dass wir mit „Vital4Heart“ viele betroffene Schülerinnen und Schüler erreichen und mental stärken können.

In unverbindlichen Übungen werden die Jugendlichen zu „Vital4Heart“- Peer-Coaches und „Vital4Heart“-Buddys ausgebildet. Sie bringen als Peer-Coaches Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen in kurzen Einheiten in die Klassen und stehen als Buddys jüngeren Schülerinnen und Schülern bei kleineren und größeren Problemen zur Seite.