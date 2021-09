Anmeldungen sind noch bis 30. September 2021 unter mkmnoe.at möglich!

Die Kreativakademie Niederösterreich ist ein außerschulisches Kultur- und Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche, das sich der künstlerischen Förderung junger Talente verschrieben hat. Sie bietet Raum zur kreativen Entfaltung in den unterschiedlichsten Bereichen und stellt die Freude am gemeinsamen Schaffen und die individuelle Weiterentwicklung der künstlerischen Fähigkeiten in den Mittelpunkt.

Professionelle Künstlerinnen und Künstler begleiten die Jugendlichen beim schöpferischen Prozess und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Mit einem konstanten Ausbau ihrer Standorte und Angebote zählt die Kreativakademie seit fünfzehn Jahren zu einem fixen Bestandteil der niederösterreichischen Bildungslandschaft.

Alter:

An der Kreativakademie Niederösterreich können Jugendliche von 12 bis 19 Jahren teilnehmen. An einigen Standorten bieten wir zudem die Malakademie KIDS, Schauspielakademie KIDS und Musicalakademie KIDS für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren an.

Mehr Info unter www.mkmnoe.at