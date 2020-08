Wandern im Kremstal

Zwischen der Wachau und dem Kamptal, rund um die Weinstadt Krems und die malerischen Orte nördlich und südlich der Donau, erstreckt sich das Kremstal, das nun um einen neuen Wanderweg - den Weitwandeweg Kremstal-Donau - reicher ist. Dieser startet direkt in Krems und schließt an den Welterbesteig Wachau an. In 15 Etappen erwandert man auf diesem Weg Orte wie Rohrendorf, Langenlois, Gföhl oder Senftenberg. Die einzelnen Etappen sind zwischen 4 und 18 Kilometer lang und in beide Richtungen beschildert. Mit ihrem leichten bis mittleren Schwierigkeitsgrad sind Sie ideal geeignet für Familien mit Kindern, Genussliebhaber, aber auch für sportliche Wanderfreudige, die sich gerne in sanft hügeliger Landschaft bewegen.

Kulturelle und Kulinarische Highlights entdecken

Bei einer Wanderung auf dem Weitwanderweg Kremstal-Donau lernt man nicht nur die schöne Landschaft, sondern auch kulturelle und kulinarische Besonderheiten der Region kennen. So laden das Benediktinerstift Göttweig in Furth, die Landesgalerie Niederösterreich in Krems, oder das Römermuseum Mautern zur Besichtigung ein. Ein besonderes Highlight ist die Ruine Senftenberg, die dem Wanderer fabelhafte Ausblicke ins Kremstal bietet. Außerdem wird einem eine Vielzahl an Einkehrmöglichkeiten entlang des Weges geboten: von familiären Heurigen in urigen Kellergassen bis hin zur modernen Weinerlebniswelt der Winzer Krems oder der LOISIUM Wein.Welt. Eine Wanderung lässt sich wunderbar mit einer Verkostung regionstypischer Qualitätsweine und Schmankerln verbinden.

Tagesausflug oder Wanderurlaub

Donau Niederösterreich, Doris Schwarz-König

Mit seinen vielen unterschiedlichen Etappen eignet sich der neue Wanderweg besonders gut für Tagesausflüge. Abhängig von Zeit und Fitnesslevel kann online oder mittels Wanderkarte vorab eine passende Tour ausgewählt und geplant werden. Denn jede einzelne Etappe ergibt einen wunderbaren Spaziergang mit sehenswerten Aussichtspunkten.

Wer jedoch mehrere Etappen im Rahmen eines Wanderurlaubs erwandern möchte, der kann aus den zahlreichen Übernachtungsmöglichkeiten im Kremstal, die von familiären Winzerhöfen bis Design-Hotels reichen, wählen. Besonders entspannt wandern lässt es sich ohne Gepäck. Bei Buchung einer Urlaubspauschale mit Gepäcktransport wird Ihr Gepäck von einer gebuchten Unterkunft zur nächsten transportiert.

Am 5. und 6. September findet die Veranstaltung Wein Genuss Wandern auf einem Teilstück des Weitwanderweges statt. www.weingenusswandern.at

Alle Infos zu den Etappen finden sich auf der Website www.kremstal.at

Die Wanderkarte „Weitwanderweg Kremstal-Donau“ kann bei der Donau Niederösterreich Tourismus GmbH unter Tel: 02713-30060-60 kostenlos angefordert oder im Prospektshop auf www.donau.com/prospekte heruntergeladen werden.