Roland Schättle für ÖFV-Franchise-Awards nominiert

Der Österreichische Franchise-Verband zeichnet im Rahmen seiner Franchise-Awards jedes Jahr Franchise-Systeme und -Partner aus, die eine außerordentliche Leistung erzielt haben. Nachdem Viterma im Jahr 2020 die Trophäe als „Bestes Franchise-System“ mit nach Hause nehmen konnte, dürfen sich die Badexperten in diesem Jahr über eine weitere Nominierung freuen. Der Viterma Fachbetrieb „Bad(t)raum - Ing. Roland Schättle GmbH“ hat Chancen auf die Trophäe als Franchise-Partner des Jahres.

Entscheidend bei der Vergabe der Franchise-Awards sind unternehmerische Leistung, Geschäftsentwicklung, Innovationskraft und die Führung von Mitarbeiter*innen und Partner*innen. Auch der Zusammenhalt im System, soziales Engagement und Nachhaltigkeit fließen in die Bewertung ein. Gekürt werden die Sieger im Rahmen der ÖFV Franchise-Gala, die am 2. Juni 2022 in der Burg Perchtoldsdorf stattfindet.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach der Auszeichnung als Franchise-System des Jahres 2020 und der Nominierung für den Social Award 2021 erneut für die ÖFV Franchise-Awards in Betracht gezogen werden“, so Viterma-Geschäftsführer Marco Fitz. „Wir gratulieren unserem Fachbetrieb Bad(t)raum - Ing. Roland Schättle GmbH herzlich zur Nominierung und danken ihm für das außergewöhnliche Engagement zum Wohle des gesamten Viterma Franchise-Systems.“

Viterma ist ein Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Badsanierungen in einzigartiger Geschwindigkeit spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen sind barrierefreie Badsanierungen und rutschhemmende sowie fugenlose Materialien. Zur Hauptzielgruppe gehören Personen ab 45 Jahren in Österreich, der Schweiz und Deutschland, die Wert auf schimmelfreie, langlebige und besonders pflegeleichte Materialien legen. Bislang wurden bereits mehr als 25.000 Bäder mit dem Viterma-System renoviert.

Der ÖFV-Award ist eine begehrte Trophäe, die vom Österreichischen Franchise-Verband verliehen wird. Die Nominierten werden von einer hochkarätigen Jury mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik gekürt und die Gewinner im Rahmen der ÖFV Franchise-Gala am 2. Juni 2022 bekannt gegeben.

Viterma wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach für den ÖFV-Award nominiert und schon mit den Titeln „Bestes Franchise-System Newcomer“, „Bester Franchise Partner“ und „Bestes Franchise-System“ ausgezeichnet.