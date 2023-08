Schimmelfrei und langlebig: Ein pflegeleichtes Bad vom Experten

Schmutz, Kalk und Schimmel gehören zu den größten Störfaktoren im Badezimmer. Bedenkt man, dass das durchschnittliche Badezimmer knapp 20 Jahre alt ist, kommen hier häufig noch weitere Kritikpunkte hinzu, welche den Wohlfühlcharakter des Badezimmers stören. Viterma hat ein hochwertiges Badsanierungskonzept entwickelt, mit dem wir Lösungen für genau diese Probleme anbieten. Badezimmer von Viterma verhindern Schimmelbildung, sind langlebig und absolut pflegeleicht.

Aktuell geht der Trend zu großen Fliesen im Bad, denn man hat erkannt, dass die Fugen zwischen den Fliesen die Hauptursache für Schimmel sind. Hier dringt Feuchtigkeit am leichtesten in die Wand ein und sammelt sich hinter den Fliesen. Das Viterma Wandsystem geht einen Schritt weiter, denn unsere Wandelemente sind großflächig und fugenfrei, also absolut wasserdicht miteinander verbunden. So kann keine Feuchtigkeit in die Wand eindringen und Schimmelbildung wird vorgebeugt.

Viterma ist Ihr zuverlässiger Partner für hochwertige Badlösungen. Unsere Profi-Handwerker benötigen fünf Tage, um aus Ihrem alten Bad Ihr neues Wohlfühlbad zu zaubern. Dabei genießen Sie eine große Produktauswahl und eine individuelle Maßanfertigung Ihrer bodenebenen Dusche. Obendrein profitieren Sie von 10 Jahren Garantie auf Viterma Produkte.

Auch wenn Sie keine Komplettbadsanierung planen, ist eine Teilbadsanierung nach dem Konzept „Wanne raus, Dusche rein“ oder „Dusche raus, Dusche rein“ möglich. Jetzt kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin mit Viterma in Ihrer Nähe vereinbaren.