„Hier zählt vor allem der Mensch“

„Schon als Kind war ich von Technik begeistert. Ich besuchte kurz eine Hauswirtschaftsschule, erkannte aber, dass dies nichts für mich ist und ging meinen eigenen Weg“, erzählt Viktoria Zöchling über ihren damaligen Entschluss, einen technischen Beruf zu erlernen. Nach ihrem Lehrabschluss im Bereich Zerspanungstechnik sammelte sie reichlich Erfahrungen in der Metallbranche, schloss die Werkmeisterschule für Maschinenbau und Automatisierungstechnik ab und erwarb erste Führungskompetenzen.

Ihr Know-how verschaffte ihr im September des Vorjahres die Position als Schichtleiterin der Vorproduktion bei voestalpine Krems GmbH.

„Ich bin nun schon 16 Jahre in der Stahlbranche tätig. Aber erst hier kann ich mich richtig entfalten und meine Fähigkeiten unter Beweis stellen.“ Besonders betont sie den respektvollen Umgang unter den Mitarbeitenden. „Hier ist egal woher du kommst, hier zählt nur der Mensch, der du bist“.

Ihr Tagesablauf ist vielseitig: „Als Schichtleiterin packe ich bei der Produktion von Stahlrohren an, schreibe aber auch die Schichtpläne fürs Team oder erteile neue Aufträge“.

Foto: voestalpine

Besonders die Kombination von technischen und administrativen Aufgaben schätzt sie sehr an ihrem Job. Auch die professionelle Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen und der Zusammenhalt ihres Teams motivieren die heute 33-Jährige Tag für Tag aufs Neue. „Wenn die tonnenschweren Blechrollen (Coils) per Zug in den Hallen ankommen, ist Teamkoordination gefragt.“

Aus den Rollen werden von Viktoria Zöchling und ihrem Team Ringe hergestellt, die anschließend zu Rohren oder Profilen, etwa für die Automobilindustrie, Landmaschinen Photovoltaikanlagen, Logistikzentren oder die Baubranche, weiterverarbeitet werden.

Eins ist für sie klar: „Meine Berufswahl bereue ich keinen Tag und die Position als Schichtleiterin anzunehmen, war für mich die beste Entscheidung. Auch die vielen Weiterbildungsmöglichkeiten werde ich bald in Anspruch nehmen.“