„Der Zusammenhalt im Team ist großartig“

„Nach der Schule wusste ich sofort, dass ich eine Lehre bei der voestalpine Gießerei Traisen beginnen möchte. Das Unternehmen ist schon immer als starker Arbeitgeber in der Region bekannt. Da ich auch gleich gegenüber wohnte, war meine Entscheidung schnell klar“, erzählt der heute 37-Jährige über seine Berufswahl.

Mittlerweile ist Stefan Fingerlos als Gießereitechniker für den reibungslosen Ablauf und die Herstellung von unterschiedlichen Gussteilen aus Stahl zuständig. Sein Job setzt technisches Verständnis, ausgeprägtes Vorstellungsvermögen, Genauigkeit sowie körperliche Fitness voraus. „Die von meinen Kollegen und mir hergestellten Gussteile wiegen, je nach Modell, zwischen 50 Kilo und einigen Tonnen“.

Besonders schätzt er die Vielseitigkeit an seinem Beruf, denn jedes Modell ist anders und jeder Arbeitsschritt muss daher präzise geplant werden. Bis zum Stahlguss sind einige Schritte notwendig: „Anfangs wird immer ein Negativ in Sand geformt, dann setzen wir die nötigen Kerne ein. Der aus Schrott erzeugte Flüssigstahl wird anschließend in das Negativ gegossen und es entsteht das Original“. Die erzeugten Stahlprodukte werden danach in diversen Branchen, wie beispielsweise im Turbinen-, und vor allem im Maschinenbau weiterverarbeitet.

Das Tätigkeitsfeld von Stefan Fingerlos, der sich in seiner Freizeit bei der Betriebsfeuerwehr engagiert, wird sich künftig noch erweitern. „Ich werde zusätzliche administrative Tätigkeiten übernehmen und als Bindeglied verschiedener Abteilungen fungieren“, betont er stolz. Was er künftigen Gießereitechniker-Anwärtern mit auf den Weg geben möchte: „Die zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten im Unternehmen kann ich jedem empfehlen. Auch der Zusammenhalt und das Teamwork sind hier im Unternehmen großartig. Jeder der einen abwechslungsreichen Job sucht, ist hier genau richtig“.