Kaltband-Profi fertigt Sägen aus Bimetall

„Nach meinem Pflichtschulabschluss war mir nicht ganz klar, wo mich mein beruflicher Weg hinführen wird. Zunächst habe ich mich kurz in der Maurer-Branche umgesehen. Nachdem ich mich aber über die Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Maschinenbautechnik bei der voestalpine Precision Strip informiert hatte, war meine Entscheidung schnell gefallen“, erzählt Stefan Fehringer.

Heute prüft der 21-Jährige in seinem Arbeitsalltag unter anderem sogenannte Bimetallbänder – miteinander verbundene Metallstreifen aus zwei unterschiedlichen Werkstoffen, die zur Herstellung von Metallsägen dienen – auf deren Dicke und Breite sowie deren ordnungsgemäße Schweißnaht. „Konzentration, präzises Arbeiten und Handfertigkeit sind hier am Kaltband extrem wichtig“, betont Stefan Fehringer. Die von ihm und seinen Kollegen produzierten Halbfertigprodukte werden anschließend von den Kunden aus aller Welt zu Sägeblättern weiterverarbeitet, die sich durch besonders hohe Schnittleistung, Bruchsicherheit und Langlebigkeit auszeichnen.

„Mein Aufgabenbereich ist sehr vielseitig und interessant. Ich bediene verschiedene Maschinen, behebe Störungen und helfe auch gerne in anderen Abteilungen aus, wenn Reparaturarbeiten an einer Anlage anstehen“, erzählt der Amstettner. Neben den technischen und handwerklichen Herausforderungen schätzt er besonders den Zusammenhalt unter den Mitarbeitern. „Teamwork wird bei uns großgeschrieben und funktioniert einwandfrei. Das motiviert mich Tag für Tag“. Künftigen Lehrlingen rät er: „Allen, die an Technik und Handwerk interessiert sind, kann ich eine Lehre hier im Unternehmen nur empfehlen. Die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind vielfältig und das Betriebsklima ist spitze.“