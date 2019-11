Kinder und Jugendliche trainieren mit Legende.

Gemeinsam mit der Volksbank präsentieren Toni Pfeffer und sein Organisationsteam auch im kommenden Sommer Fußball-Camps für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren. Nach dem großen Zuspruch der jugendlichen Talente wird die Tour um einen weiteren Standort erweitert. Neben den bereits bewährten Camps in Herzogenburg, Wilhelmsburg, Lilienfeld, Petzenkirchen, Mank und Wallsee können sich die Kids auch in Pöggstall auf eine Fußball-Woche in den Ferien freuen!

Das Training erfolgt in Kleingruppen, um eine alters- und leistungsgerechte Förderung zu garantieren. Mindestens eine Trainingseinheit wird pro Woche von Schirmherr und Ex-Nationalteamspieler Toni Pfeffer geleitet. Im Preis inbegriffen ist neben der 5-tägigen Betreuung durch Top-Trainer auch die Trainingskleidung und die Verpflegung. Für alle Kids mit MIKE-Sparbuch oder einem Aktiv-Konto gibt es auch im Campjahr 2020 eine saftige Ermäßigung. Alle Infos unter: www.noe-fussballcamps.at