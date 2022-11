Zeitgemäß sparen – Aus Geld Zukunft machen

Eingetrübte Wirtschaftsaussichten, schwankende Aktienkurse, stark steigende Preise: Sparer schauen recht pessimistisch in die nahe Zukunft, ergab das Anlegerbarometer von Union Investment, dem Fondspartner der Volksbank. Die repräsentative Onlinebefragung erfolgte im Mai 2022 durch das Marktforschungsinstitut Forsa1) unter gut 1.000 Menschen, die in privaten Haushalten über Finanzen entscheiden und mindestens eine Geldanlage besitzen.

39 Prozent derjenigen, die mit einem Sparbuch oder Sparplan Geld zurücklegen, machen sich große Sorgen um ihre Ersparnisse. „Durchaus berechtigt, denn mit 9,1 Prozent im August 2022 verweilt die Inflationsrate in Österreich auf einem hohen Niveau. Hauptursachen für die hohe Inflation sind nach wie vor Preiserhöhungen bei den Energieprodukten“, meint Mag. Simone Wagner, Leitung Private Banking Regional der VOLKSBANK WIEN AG. „Zugleich bleiben die Zinsen für klassische Sparformen selbst nach jüngsten Zinsanpassungen der Notenbanken weit unter der Inflationsrate.“ Und wenn die Inflationsrate höher sei als die für angelegtes Geld erzielten nominalen Zinsen, sinkt für Sparer der reale Wert der Geldanlage.

Offen für chancenorientierte Anlagen

Gemäß der Studie zeigen sich aber viele Befragte trotz der Konjunktur- und Inflationsrisiken weiter offen für chancenorientierte Anlagen. „Das gilt insbesondere für junge Sparer im Alter zwischen 20 und 29 Jahren“, so Wagner. Jeder Zweite (51 Prozent) hält Aktien unverändert für attraktiv, unter den 20- bis 29-Jährigen sind es sogar 59 Prozent. Die Attraktivität von Investmentfonds bleibt mit 50 Prozent ebenfalls auf einem hohen Niveau. Und immer mehr Anleger bleiben auch bei kurzfristigen Kursverlusten gelassen und setzen stattdessen auf den langfristigen Vermögensaufbau, ergab das Anlegerbarometer ebenfalls. „Das ist gut so, schließlich sind Aktien langfristig die ertragreichste Anlageform.

Und wer sich für eine chancenorientierte Anlage entscheidet, weiß in der Regel von den damit verbundenen Risiken“, kommentiert Wagner und benennt etwa das Risiko marktbedingter Kursschwankungen oder ein Ertragsrisiko.

Gerade für junge Menschen könne sich deshalb ein Fondssparplan eignen. Denn schon mit kleinen regelmäßigen Beträgen ab 50 Euro monatlich könne man über die Jahre ein beachtliches Vermögen erzielen. Bei solchen Geldanlagen könne nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung stehe als insgesamt eingezahlt wurde beziehungsweise, dass Sparziele etwa bei einem ungünstigen Kursverlauf nicht erreicht werden können. Wichtig sei, sich nicht vom einmal eingeschlagenen Weg abbringen zu lassen und langfristig zu sparen.

Wie das auch im aktuellen Kapitalmarktumfeld gelingen könne und wie Sparer eine zeitlich befristete Prämienaktion des Fondspartners als Anlass nehmen können, aktuelles Sparverhalten zu überdenken und aktiv zu werden, informiere Mag. Harald Gartner gerne. Dazu empfiehlt er ein persönliches Gespräch in der Volksbank Klosterneuburg.

